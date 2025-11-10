Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de los registros de la Policía Nacional de las dependencias de la Policía Local. Pepe Marín

Policía Local de Granada

El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local

Los investigadores señalan a un subinspector como 'nexo' entre grupos criminales por su presunta participación en varios tribunales y las graciones que hizo desus compañeros para coaccionarles

Pilar García-Trevijano
M. Victoria Cobo

Pilar García-Trevijano y M. Victoria Cobo

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:50

Comenta

En el móvil de uno de los subinspectores investigados, acusado además en otro procedimiento por malos tratos a su expareja e hijas, la Unidad de ... Delincuencia Económica y Fiscal analizó 41,3 GB de información con 187.556 archivos. Pero un audio, el 268, denominado 'Entrega de documentación' sobresalió más que el resto y a los investigadores les ayudó para terminar de situar al agente como 'nexo' de los dos presuntos grupos criminales que habrían participado en el supuesto amaño de las oposiciones de Policía Local.

