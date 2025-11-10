El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local

En el móvil de uno de los subinspectores investigados, acusado además en otro procedimiento por malos tratos a su expareja e hijas, la Unidad de ... Delincuencia Económica y Fiscal analizó 41,3 GB de información con 187.556 archivos. Pero un audio, el 268, denominado 'Entrega de documentación' sobresalió más que el resto y a los investigadores les ayudó para terminar de situar al agente como 'nexo' de los dos presuntos grupos criminales que habrían participado en el supuesto amaño de las oposiciones de Policía Local.

Este sujeto formó parte de los dos tribunales examinadores de las oposiciones de nuevo ingreso en Granada de 2019 y 2022 que se investigan en la causa. Las grabaciones sistemáticas de audio realizadas por el agente «obedecen» a la necesidad de tener información relevante con intereses propios para su defensa o coaccionar a futuro a la cúpula de la policía. Los audios eran «un comodín» para medrar a nivel profesional o personal, aseguraba el agente.

La conversación se produce en un establecimiento público entre el subinspector, el intendente y otro subinspector quienes formaban parte del tribunal de la convocatoria de 40 plazas como vocales y presidente, en el caso del oficial. La cita era para confeccionar las preguntas. Este audio es «de suma importancia para la investigación» porque «en apenas 30 segundos queda acreditado sin género de duda alguna, que la oposición para nuevo ingreso de policía local de Granada ha sido amañada por miembros del tribunal examinador».

La hipótesis barajada por este grupo de investigación apuntaba al máximo control del tribunal, designado en su mayoría por la Jefatura de la propia Policía Local, y las asociaciones sindicales representativas para controlar la mayor parte de las preguntas que iban a constar en los exámenes. Fijaban 80 de las 100 preguntas. Posteriormente, se entregaban a los afortunados para que por lo menos las respuestas a los exámenes y las puntuaciones se diferenciaran y no los descubrieran.

Textualmente, en palabras del presidente del tribunal y agente investigado: «Controlarlo todo para repartir, y no darte a ti, lo mismo que a otro». La UDEF remacha que estos tres agentes, que figuran en el cómputo de 43 personas investigadas, actuaron con premeditación, connivencia y conocimiento manifiesto. Acordaron la confección de un examen tipo test y un caso práctico, que sería facilitado a su libre albedrío a ciertos opositores que tenían lazos familiares con componentes de la plantilla de la Policía Local.

Un examen de 'teatro'

Una vez filtradas las preguntas y respuestas a los opositores elegidos, a los miembros del tribunal «solo les quedaría actuar con normalidad el día de la realización de las pruebas», «en lo que sería un mero trámite o teatro necesario de cara a dar una falsa apariencia de legalidad», destaca la UDEF.

El investigado compró un bolígrafo grabadora para recopilar información y extorsionar a sus compañeros

En las transcripciones del audio se dejan entrever las circunstancias que han llevado a los investigadores a tomar estas conclusiones. «Es lioso de cojones», dice uno. «Para eso está, para que el que lo sepa, lo sepa y el que no, pues no. Así nos quitamos mucha broza», apuntaba uno de los vocales. «Podemos llevar este, debatirlo allí, y al final elegir el otro», afirmaba el presidente del tribunal. «Tampoco podemos ponerlo muy difícil, que apruebe también la gente», añadía otro de los interlocutores.

Bolígrafo grabadora

«Lo modifico y te lo mando por correo», decía el supuesto 'nexo' en la trama. «No, que no quiero historias. Tú dime como quieres que quede tu supuesto», pedía el presidente, que no terminaba de fiarse del agente.

A través de un testigo protegido, la UDEF conoce que el investigado compró un bolígrafo grabador para recopilar información con la que poder extorsionar a los distintos miembros del tribunal y del cuerpo policial. Es decir, consideran que el agente era perfectamente conocedor tanto de los amaños en los exámenes como en los ascensos . Entonces, con el objetivo de utilizar la información si su situación laboral o personal lo requería, grabó a sus compañeros. De hecho, detallan que hasta al menos 2020 estaba afiliado a dos sindicatos hasta que en el año 2020 se afilió al sindicato UGT para intentar infiltrarse como miembro del tribunal examinador, dado que entre los miembros del citado tribunal debía figurar un representante sindical de esta organización, un hecho que ya estaba pactado previamente con el exjefe de la Policía Local.

Como curiosidad, este subinspector que grabó a sus compañeros, criticó dentro de la información reservada del Ayuntamiento la investigación paralela para depurar responsabilidades, que no entendía cómo había compañeros que se grababan entre sí. Lamentaba que el efectivo con el que compartió patrulla hubiera hecho entrega de un audio donde él ponía de manifiesto que se efectuaron cambiazos en los exámenes. Ambos agentes tienen dentro del juzgado una pieza separada y secreta abierta.

Para cercar a los miembros del cuerpo implicados, la UDEF ha investigado de forma exhaustiva las relaciones entre ellos, recurriendo incluso a mensajes en redes sociales y fotografías de vacaciones y viajes entre parejas para poder verificar de quién eran yernos los beneficiados. Además, solicitaron auxilio a la Facultad de Matemáticas y Psicología con el fin de determinar las fórmulas en las que se amañaron presuntamente los exámenes.