Manolo Bakes llega a Granada: cuándo podrás comprar los famosos 'Manolitos' La cadena, que cuenta con más de 60 puntos de venta repartidos por toda la Península Ibérica, abre su primera tienda en la capital granadina esta semana

Los famosos 'Manolitos' de Manolo Bakes, esos pequeños cruasanes hechos de hojaldre dulce y mantequilla, llegan a Granada esta misma semana. Y es que la cadena abrirá mañana su primera tienda en la ciudad, poniendo desde entonces a disposición de todos los granadinos sus minicruasanes de mantequilla, así como toda su amplia gama de productos.

Tal y como han confirmado desde la empresa a través de sus perfiles de redes sociales, la apertura de la tienda en Granada tendrá lugar el jueves. En cuanto a dónde se ubicará la tienda, el establecimiento de Manolo Bakes estará en el número 6 de la calle Gran Vía de Colón, en pleno centro de la ciudad.

La tienda tendrá un tamaño de 120 m² y creará un total de 17 puestos de trabajo. Con esta apertura, que será la tienda número 62 de Manolo Bakes, la marca refuerza su apueta por Andalucía, donde también cuenta con establecimientos en Málaga y Sevilla.

La marca ha anunciado su llegada a la ciudad de la Alhambra a través de un vídeo en el que aseguran que la apertura será «por todo lo alto». De hecho, detallan que habrá sorpresas y regalos para los primeros clientes que les visiten durante su primer día abiertos en Granada.

Además de sus 'Manolitos' dulces, que son los más representativos de la marca, también venderán minicruasanes salados, palmeritas de diferentes sabores, diferentes productos de bollería y distintas bebidas con el café de especialidad como principal protagonista.

El anuncio de apertura ha causado sensación entre los seguidores de la marca en Granada, con multitud de reacciones al vídeo en el que anuncian su llegada a la ciudad a través de Instagram. Por ejemplo, la usuaria verolg26 comenta «qué alegría, habrá que ir», mientras que cristiizambudio asegura que «llora de felicidad» y soniadlor dice que por fin han cumplido su sueño.

