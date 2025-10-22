El torero que triunfa con su tienda de cafés y tes premium en los soportales más famosos de Granada Desde que tomó las riendas de este negocio en 2014 ha logrado fidelizar a toda una clientela por la calidad del servicio y la enorme variedad de cuanto ofrece

El Antiguo Tostadero 2014, en los soportales de San Antón, huele siempre a café recién molido y a hogar. Es la gran especialidad de este negocio junto a toda una selección de tés e infusiones. Todos ellos ordenados con enorme gusto en sus expositores y estanterías y distribuidos generosamente a lo largo de este pequeño local. Destaca en su decoración ese toque inglés inconfundible que le da su suelo de madera y las paredes revestidas de papel pintado de flores, en claro contraste con la del fondo en color chocolate. Allí se exhiben en grano los cafés de orígen, de Costa Rica, Colombia Supremo, la Mezcla de la Casa, Brasil cerrado y el Descafeinado, que se tuestan en Motril.

Yolanda Reyes y Encarnación Cabrera se hicieron cargo de este negocio en 2014, regentado desde 1997 por las empresarias de Sol y Crema. Yolanda conocía a la perfección lo que suponía llevar esta tienda por haber trabajado como empleada en la anterior etapa. Sin embargo, la destinaron como profesora a Almería hace seis años y ahora es su marido, el banderillero granadino Jesús Márquez, quien ocupa su lugar en el negocio.

Una tarea nada fácil porque debe compaginarlo con los entrenamientos, los viajes y las actuaciones fuera de Granada. «El mundo del toro está muy complicado -explica Jesús- y hay que trabajar y pagar letras porque tenemos dos niños. Es cierto que no conocía este negocio de lleno, sólo a través de mi mujer, pero sí trabajé mucho de cara al público en nuestro bar de 'Los Cazadores' en Santa Fe y me manejo bien». Ahora, además de lidiar y banderillear «vendo un poquito de todo. Junto a las variedades clásicas de café, están de moda los aromatizados con chocolate, vainilla, avellana o crema inglesa». En relación a los tés, asegura que oferta «hasta 70 sabores diferentes» dentro de las especialidades de té verde, blanco, negro, azul, amarillo y desteinado. Si nos pasamos a los rooibos podemos tener cuarenta, aunque también hay otras infusiones clásicas como la manzanilla».

Productos y utensilios para saborear y acompañar cafés y tés de todo el mundo M. D. Martínez

No se quedan atrás los chocolates con diferentes presentaciones, orígenes y porcentajes de cacao; las mermeladas inglesas de frutas con sabores tan originales como la naranja con whisky de Malta y las galletas (con trozos de chocolate, frutas y limón, caramelo y nueces, chocolate belga o chocolate blanco). «Es otro mundo totalmente diferente que también trabajamos». No faltan tampoco «todos los utensilios necesarios para preparar y tomar el café, el té y las infusiones». Es decir, los molinillos, las tazas, teteras, cafeteras, termos, bandejas y platos. Son el regalo perfecto para los amantes de estas bebidas calientes, junto a los preciosos delantales y las pequeñas bolsas estampadas para la compra. Por ello ofrecen la posibilidad de regalar y combinar todos estos artículos en cestas especialmente preparadas para cada ocasión.

La mayor parte de los productos «son nacionales y de la tierra», salvo el café, con sus distintos orígenes, el té y la cerámica. Mucha de esta última procede de Europa. Encarnación aclara que «antes comprábamos la inglesa pero con el Brexit, otros países como Alemania o Polonia se han dedicado ahora a este tipo de cerámica».

Haber introducido el té en nuestra ciudad y todos sus accesorios no ha sido una tarea fácil porque aquí «hay cultura de café pero hemos logrado una clientela fija». Otro secreto es ofrecer chocolates y mermeladas muy buenos para que los clientes «picoteen y tengan su complemento. También hay chocolates a granel con almendras o pasas».

Chocolates y tazas para todos los gustos. M. D. Martínez

Detrás de esta tienda hay un enorme trabajo y un gran equipo que completa por las tardes Cristina Cantero. El negocio sigue manteniéndose en pie y «sobreviviendo» pese a la poca ayuda pública. «Es complicado», nos cuenta Jesús. «Hemos tenido meses muy malos por la obra que tenemos al lado porque no pasaba apenas gente. Sólo los clientes de toda la vida, que son los que nos mantienen. Les gusta el servicio bueno y este café de especialidad y mucha calidad recién tostado y recién molido. No tiene nada que ver con los cafés comerciales porque llevan varios meses molidos y han perdido todo lo bueno, como el aroma».

Jesús y Encarnación bromean sobre la pareja que han formado al frente de su tienda. «Los matrimonios fiscales son muy buenos porque hay que llevarse bien sí o sí». En cuanto al toque femenino, es indudable que Jesús está en minoría. Encarnación explica que «el género lo elegimos Yolanda y yo, sobre todo en el tema de la cerámica. También vamos a ferias juntas, pero Jesús sabe perfectamente los gustos de la clientela porque lleva mucho tiempo aquí. Al final, no son nuestros gustos sino los de aquellos que nos compran». Eso sí, «las grandes plataformas de compras están haciendo muchísimo daño y se están cargando muchos pequeños negocios. En la foto parece que te venden lo mismo a menor precio, pero la calidad no es igual cuando lo ves de cerca».

