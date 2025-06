«Las mafias granadinas están imitando el modelo de series como Narcos o Breaking Bad»

La Guardia Civil ha detectado un cambio en el comportamiento de las mafias granadinas dedicadas al tráfico de marihuana: «Están sufriendo una imiitación al narco», ... asegura el capitán jefe de Policía Judicial. Las series que tratan estos temas, como Narcos o Breaking Bad, tienen una repercusión brutal en ellos, que quieren copiar el modelo norteamericano. «Llegan a ponerle altares a jefes de la organización que han muerto», asegura.

No faltan los vehículos de alta gama, los móviles de última generación y armas como las que aparecen en ese tipo de series y películas. «Les gusta aparentar y sentirse como un narco del cártel», insiste. Intentan asemejarse a Pablo Escobar (narcotraficante colombiano, fundador y líder del cartel de Medellín) y hasta aspiran a tener la misma avioneta que él. Pero, sobre todo, tratan de adoptar su actitud. Además, de cierta manera se ha perdido «el principio de autoridad», y los más jóvenes no tratan a los mayores como antaño. «Antes, el jefe les decía que se entregaran y tenían que hacerlo, podían pararles los pies, dictaban una especie de sentencia de obligado cumplimiento. Ahora no acatan esas normas», apostilla el capitán jefe.

En el campo

Recientemente se detectó una galería clandestina de tiro en un descampado de Molino Nuevo, en el distrito Norte de la ciudad, en el marco de la operación Topera-Tuti contra el tráfico de armas. La organización delictiva supuestamente probaba ahí las armas y las mostraba a posibles compradores. Sin embargo, el capitán jefe de Policía Judicial afirma que esto es una raya en el agua: «La mayoría las prueban en cualquier campo perdido donde nadie pueda verlos».

Esa operación logró desmantelar el pasado mes de febrero una organización criminal «de alta peligrosidad» presuntamente dedicada al tráfico de armas de guerra, con tres detenidos en su día. Asimismo, una cuarta persona fue arrestada la semana pasada después de entregarse él mismo en un cuartel de la Guardia Civil; estaba en busca y captura desde que se produjeron los registros.

La investigación la llevaron a cabo de forma conjunta la Guardia Civil y la Policía Nacional. El día clave fue el pasado 20 de febrero, cuando se produjeron diversos registros domiciliarios en Loja, Moraleda de Zafayona y Granada, con decenas de agentes desplegados. La organización criminal, de alta peligrosidad, tenía ramificaciones en Granada, Córdoba y Jaén, aunque el centro de operaciones estaba en la provincia nazarí.