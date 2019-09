Macarena Olona, propuesta otra vez como cabeza de lista de Vox por Granada Macarena Olona, en la rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Granada en julio. / Pepe Marín El partido, a nivel nacional, aprobará mañana la lista QUICO CHIRINO Lunes, 30 septiembre 2019, 15:55

Macarena Olona apareció en la escena política -y en la granadina- la pasada primavera, cuando aterrizó como 'paracaidista' -no le gusta el término de 'cunera'- en la lista de Vox al Congreso por Granada. Quizás fuera una desconocida en la provincia, pero su nombre no era ajeno a los medios de comunicación. La ex abogada jefe del Estado en el País Vasco -donde ejerció de látigo del PNV y la corrupción-, es una de las figuras con mayor proyección dentro del partido de Santiago Abascal, que pronto la utilizó en el debate nacional.

En las elecciones del 28 de abril, Vox obtuvo un diputado por la provincia y aglutinó 73.52 votos. Este resultado le convirtió en cuarta fuerza política, por delante de Unidas-Podemos. Olona ha sido en esta corta legislatura secretaria general del grupo de Vox y la diputada más activa por la provincia, con 67 iniciativas.

La disolución de las Cortes abrió también un interrogante sobre su futuro político -que no en política-. Se encuentra en la recta final de su embarazo y sin poder viajar por prescripción médica. Pero la propuesta que la cúpula del partido tiene que refrendar mañana lleva de nuevo a Macarena Olona al frente de la lista.

No ha perdido la conexión con Granada en todo este tiempo. Especialmente, con la actualidad política. Su presencia -sobre todo en redes sociales- es continua y sus pronunciamientos sobre el bipartito agitan la plaza del Carmen.

Macarena Olona no se autolimita mucho en redes sociales. Y eso que su debut en Twitter fue parejo a su entrada en política. Sonado fue su enfrentamiento con el cabeza de lista del PSOE al Congreso por Granada, José Antonio Montilla.