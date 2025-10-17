Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luz y Rosa, este viernes en el Lucas de Granada.

Luz y Rosa, este viernes en el Lucas de Granada.

Luz, la estudiante de 1º de Medicina que fue al Lucas con intérprete de Lengua de signos

Es de Roquetas de Mar (Almería) y este curso en la UGR la acompaña Rosa, también en las clases

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:37

Comenta

Luz no iba a ir a la celebración del Lucas este viernes en Granada porque no se iba a enterar de nada. Desde los cuatro años es sorda. Ha empezado, en septiembre, a estudiar primero de Medicina en la Universidad de Granada (UGR) y hoy estaba en la celebración junto al resto de compañeros de clase y de carrera y su intérprete de lengua de signos, Rosa. Confesaba Luz que al principio estaba nerviosa, aunque al terminar el teatrillo estaba «muy contenta» porque se sintió incluida y «bien».

Rosa, bromeaba con que a sus 42 años estaba en el Lucas, junto a Luz. Para Rosa también era su primera vez. Las dos iban con su ropa de deporte más vieja dispuestas a que las pintaran. Luz es de Roquetas de Mar (Almería) y este curso en la UGR la acompaña Rosa, también en las clases. La Asociación de Personas Sordas es su gran respaldo en la ciudad.

En la Facultad de Medicina, Luz confesaba que se siente «bastante integrada» y que sus compañeros son amables y le ofrecen ayuda. Explicaba que en un futuro quiere aportar a la Medicina otro punto de vista desde su experiencia.

El Lucas, el estudiante de cuarto que se llama Javier, en su discurso también tuvo palabras para ella: «También quería aprovechar para saludar a mis borregas, Luz y Rocío. Chicas, estoy aquí para todo lo que necesiten. Y para Luz, hay algo que quiero que sepas: Bienvenida + Luz + nunca + sola + espero + que te sientas + 1 más de nosotros (le dijo en Lengua de signos)». 

