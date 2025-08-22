La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada El primer premio del sorteo de este jueves ha dejado un acertante en Fornes

El boleto ganador se ha sellado en el despacho que está situado en el número 26 de la calle Real de Fornes.

Hacía ya algunas semanas que las loterías y apuestas del Estado no dejaban caer su suerte en la provincia de Granada y ha sido este jueves cuando lo han vuelto a hacer. En concreto, el primer premio de la Lotería Nacional, que ha ido a parar a Fornes, pequeña localidad del Poniente granadino.

La Selae recoge en su página web que el número afortunado ha sido el 43920 que está consignado con 300.000 euros por cada serie y 30.000 euros por cada número. Se ha sellado concretamente en el despacho que está situado en el número 26 de la calle Real del citado municipio.

Este número, no obstante, ha estado muy repartido por todo el territorio nacional. No en vano, se ha vendido en Asturias, Huelva, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Sevilla y Valencia.

Por su parte, el segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 21 ha caído en Albacete, Alicante, Asturias, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Córdoba, Cuenca, Huesca, Jaén, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza.