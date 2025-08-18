Nueva estafa del Euromillones: si te toca el súper bote del martes no te avisan por email El popular juego de lotería europeo cuenta con un bote de 250 millones para el próximo sorteo del 19 de agosto

Alberto Flores Granada Lunes, 18 de agosto 2025, 10:29

Las estafas cibernéticas se han convertido en algo bastante común en la actualidad, obligando a miles y miles de usuarios a lidiar con ellas a diario. Mensajes al móvil fraudulentos, llamadas sospechosas, correos electrónicos que buscan hacerse con datos bancarios e incluso mensajes de WhatsApp con los que los estafadores buscan engañar a sus víctimas.

Uno de los métodos más utilizados por parte de los delincuentes en este tipo de estafas es la suplantación de identidad. Generalmente haciéndose pasar por una entidad u organismo oficial para ganarse la confianza de los usuarios. Una fórmula que funciona realmente bien debido a que resulta bastante creíble y no requiere de mucho esfuerzo por parte de los estafadores.

Y tras ver timos de todo tipo mediante esta técnica, ahora ha llegado el turno del sorteo de Euromillones, que el martes 19 de agosto cuenta con un súper bote de 250 millones de euros. Según han informado, se ha detectado un gran incremento de correos electrónicos fraudulentos haciéndose pasar por la organización de este juego de lotería europea gestionado por Loterías y Apuestas del Estado.

Con este engaño, los delincuentes se hacen pasar por la organización del sorteo a través de un correo electrónico en el que aseguran a sus receptores que han sido los afortunados ganadores de uno de los premios del sorteo.

Por ello, la organización ha lanzado el siguiente mensaje a través de su página web: «Si recibe un email no solicitado de cualquier_nombre@euromillones.com.es diciéndole que le ha tocado la lotería, por favor, elimínelo o remítalo a la Policía o Guardia Civil. No es nuestro y es un fraude».

¿Cómo evitar este timo?

Además de avisar de esta situación, desde Euromillones han ofrecido algunas claves en las que fijarse para evitar caer en el engaño. La primera de ellas tiene que ver con la lógica: si no has jugado es imposible que te haya tocado un premio, por lo que no se debe hacer caso al correo electrónico.

Pero, ¿qué sucede si sí que has comprado un boleto? En este caso hay que fijarse en el correo fraudulento, ya que en él se indica que hay que pagar una pequeña tasa para recibir el premio, algo que no es así en caso de haber ganado jugando al euromillones.

Y para hacerlo todo aún más sencillo, desde el organismo dejan clara una cosa: no envían correos electrónicos no solicitados diciéndole a alguien que ha sido premiado. Por lo que aconsejan no hacer caso a dicho mensaje y nunca responder al mismo con datos, sobre todo si solicitan el nombre, la dirección o piden que se realice un pago.

