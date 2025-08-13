Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mapa de lluvia registrado este miércoles en Granada. Samuel Rivas

Ola de calor

La lluvia sorprende a un pueblo de Granada con un respiro térmico

Puebla de Don Fadrique registra 26 litros de precipitaciones por metro cuadrado y una temperatura de menos de 20ºC

C.L.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:34

Ha sido todo en cuestión de minutos. El norte de la provincia de Granada ha pasado de un verano abrasador a un clima agradable para estar en agosto. Puebla de Don Fadrique ha registrado en la tarde de este miércoles hasta 26 litros de lluvia por metro cuadrado.

MÁS INFORMACIÓN

El agua caída ha generado un gran respiro térmico, ya que los termómetros han caído por debajo de los 20ºC a las cuatro de la tarde, aunque también se ha registrado una humedad del 92%.

Mapa de lluvia en el norte de Granada. Aemet

Puebla de Don Fadrique ha tenido este miércoles una temperatura mínima de 18,6ºC y una máxima de 35ºC. La tormenta ha dado un lujoso respiro a esta zona de la comarca de Huéscar, que estaba con avisos amarillo decretados por la Aemet por altas temperaturas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  2. 2

    La piscina de Granada que abre gratis por la ola de calor
  3. 3 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  4. 4

    Identifican a dos menores tras intentar robar a una mujer en Padul y dejarla en el suelo
  5. 5

    Envían a prisión al detenido por el homicidio de un joven en Pinos Puente
  6. 6

    El Granada ata a Hormigo a falta de flecos
  7. 7 Lorena y Jéssica, las jóvenes de Freila que dan vida a su pueblo al recuperar las casas cueva del Geoparque de Granada
  8. 8

    «Pensaba que me había hecho algo peor, porque el dolor era inmenso y no podía respirar»
  9. 9 El chiringuito que te transporta a Bali sin salir de Granada: «Nuestra propuesta es única»
  10. 10

    Un desmadre en Granada solo para mujeres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La lluvia sorprende a un pueblo de Granada con un respiro térmico

La lluvia sorprende a un pueblo de Granada con un respiro térmico