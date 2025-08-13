La lluvia sorprende a un pueblo de Granada con un respiro térmico

C.L. Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:34 Comenta Compartir

Ha sido todo en cuestión de minutos. El norte de la provincia de Granada ha pasado de un verano abrasador a un clima agradable para estar en agosto. Puebla de Don Fadrique ha registrado en la tarde de este miércoles hasta 26 litros de lluvia por metro cuadrado.

El agua caída ha generado un gran respiro térmico, ya que los termómetros han caído por debajo de los 20ºC a las cuatro de la tarde, aunque también se ha registrado una humedad del 92%.

Ampliar Mapa de lluvia en el norte de Granada. Aemet

Puebla de Don Fadrique ha tenido este miércoles una temperatura mínima de 18,6ºC y una máxima de 35ºC. La tormenta ha dado un lujoso respiro a esta zona de la comarca de Huéscar, que estaba con avisos amarillo decretados por la Aemet por altas temperaturas.