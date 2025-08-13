Nuevas tormentas inminentes en Andalucía con temperaturas mínimas abrasadoras La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que pueden darse tormentas localmente fuertes en las sierras del nordeste

Alberto Flores Granada Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:44

La ola de calor volverá a dejar este miércoles una nueva jornada de temperaturas sofocantes en Andalucía, sobre todo en sus valores mínimos, que se acercarán a los 30 grados en prácticamente toda la comunidad autónoma. Y aunque podrían repetirse las tormentas de ayer en varias partes del territorio, sobre todo en las sierras del nordeste, no serán suficientes para refrescar el ambiente.

El sol lucirá con fuerza desde por la mañana en toda la región y hará calor prácticamente desde primera hora. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos naranjas por temperaturas elevadas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, y avisos amarillos en Almería y Granada.

Se alcanzarán los 42 grados en Sevilla y Córdoba, quedando el resto de las provincias por debajo de los 40 pero muy cerca de ese límite. Sin embargo, lo destacado hoy no tendrá que ver con los valores máximos, sino con los mínimos, que rozarán los 30 grados. La Aemet avisa de que las temperaturas mínimas serán «superiores a 25 grados en amplias zonas», llegando a no bajar de los 28 en Cádiz y quedándose en los 26 en Jaén y Sevilla.

A partir de las primeras horas de la tarde aumentará la nubosidad en la provincia de Granada y en algunas partes de la de Jaén. Desde las 16:00 horas, de hecho, la Aemet señala que podrían darse tormentas «localmente fuertes» en las sierras del nordeste de la comunidad autónoma. Eso sí, de producirse no serían unas tormentas muy duraderas, ya que se espera que para última hora de la tarde los cielos vuelvan a lucir despejados.

Más calor el puente de agosto

Desde mañana la estabilidad volverá a ser la protagonista a nivel meteorológico en Andalucía, de nuevo con temperaturas muy elevadas tanto en los valores máximos como en los mínimos. Y durante el puente de agosto las temperaturas subirán ligeramente, superando los 40 grados en amplias zonas de la comunidad autónoma y no bajando de los 25 en prácticamente todo el territorio.