Llamamiento de médicos de Atención Primaria: «No te creas todo lo que buscas en doctor Google» El congreso de Medicina que se celebra esta semana en el Palacio de Congresos analiza el uso de la IA o las agresiones a sanitarios

Rebeca Alcántara Granada Lunes, 6 de octubre 2025, 23:34 Comenta Compartir

El Congreso Nacional Semergen arranca mañana por la tarde con un acto de inauguración y la primera mesa en la que se hablará sobre Salud Mental en Atención Primaria. A partir del jueves comenzarán actividades paralelas en diferentes sedes que se desarrollarán mañana y tarde y en las que los ponentes debatirán sobre temas de actualidad como los casos de violencia de género en adolescentes o el uso de Chat GPT y la IA en la atención a pacientes. También habrá tiempo para abordar otras cuestiones que provocan inquietud en la atención primaria, como las agresiones a médicos o cómo se gestiona la asistencia sanitaria en ambientes hostiles.

La ansiedad y la depresión estarán también sobre la mesa. También se analizará cómo actuar ante urgencias psiquiátricas en Atención Primaria. El tratamiento del dolor será otra de las cuestiones. Y se hablará, asimismo, sobre las búsquedas en Google de síntomas de enfermedades, con una mesa que lleva cómo título: «No te creas todo lo que leas en doctor Google».

Dentro del programa se incluirá un parte práctica que se desarrollará en el centro granadino de simulación clínica IAVANTE de la Fundación Progreso y Salud. Se abordarán asuntos como los vendajes funcionales, el manejo de dispositivos de soporte respiratorio o distintas técnicas de infiltración.

El congreso cerrará el sábado por la noche con una cena que se celebrará en la Feria de Muestras de Armilla (Fermasa), para la que la organización ha dispuesto líneas de transporte para facilitar el acceso a los congresistas.

Junto a las mesas de análisis, habrá 52 stands de empresas del sector que podrán visitar los asistentes a lo largo de los cuatro días de evento.