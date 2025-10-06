Granada cuelga el cartel de completo con un congreso médico que traerá a más de 5.000 personas

Granada cuelga el cartel de completo esta semana. El Palacio de Congresos acoge el mayor encuentro de médicos de España desde este miércoles hasta el ... sábado. Más de 5.000 personas estarán en la ciudad esta semana y eso ha provocado un incremento de las reservas tanto en hoteles como en restaurantes. Si se hace una búsqueda en el portal booking.com se encuentra el aviso de que «el 99% de los hoteles están ocupados para esas fechas» en la capital. El presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, destacó que este tipo de eventos son «muy importantes para la ciudad». Mientras tanto, el palacio se pone a punto para que todo esté listo cuando abran las puertas mañana.

Más de 160 personas llevan trabajando desde el sábado, primero en el desmontaje del congreso anterior que había acogido el espacio, y después en la preparación del que arranca en unos días. Electricistas, decoradores, montadores o carpinteros se esfuerzan al máximo para que todo llegue a tiempo. El Palacio completo está en carga, es decir, se ocuparán todas las salas de estas instalaciones. Y además, habrá algunos actos fuera. El hotel Barceló Carmen y el San Antón tendrán salas en las que se realizarán algunas de las ponencias. Asimismo, la parte práctica del congreso se desarrollará en el centro granadino de simulación clínica IAVANTE de la Fundación Progreso y Salud. Un evento de enorme envergadura que convertirá Granada en centro neurálgico de la medicina durante cuatro días.

Electricistas, carpinteros o decoradores se encargan de tener las instalaciones a punto

Gregorio García aseguró que hacía tiempo que no se realizaba un evento de estas características en la ciudad y resaltó que estas actividades son importantes no sólo para hoteles y hostelería, sino también para el comercio local. Un revulsivo para la economía local, que se unirá además a los visitantes que lleguen durante el fin de semana aprovechando el festivo del lunes 13 de octubre. Una coincidencia perfecta para ver una Granada a rebosar.

El congreso nacional Semergen, que congregará a 4.500 congresistas y a unos 700 delegados de compañías farmacéuticas, que vendrán a exponer las novedades en sus empresas ya ha visitado dos veces antes la ciudad. Para los médicos de atención primaria de todo el país es una cita imprescindible en la que pueden adquirir conocimientos y aplicarlos en talleres prácticos como el de cirugía menor o ecógrafos.

Será un congreso en el que, además, la tecnología tendrá gran protagonismo, por lo que el montaje de los expositores está siendo meticuloso. Decenas de camiones descargaban ayer el material en el Palacio. En la puerta ya cuelga el cartel de la 47 edición del evento. Y en el interior de las instalaciones ya se podían ver las indicaciones para las distintas charlas que se llevarán a cabo.

Enrique Gil, director de AP Congress –del grupo Genil– explicó a IDEAL que la organización del Semergen es compleja, ya que requiere un gran montaje, mucha disponibilidad de materiales y hasta 35 salas de trabajo que funcionarán de manera simultánea. Asimismo, el director de la empresa que pone en marcha el congreso estima que solo el evento en sí dejará en la ciudad unos cuatro millones de euros, que revertirán de manera directa. Más de 120 personas auxiliares se encargarán de asistir el evento y todos los trabajadores de la empresa de Gil se desplazarán desde los distintos puntos para trabajar en Granada en el Semergen. El congreso cerrará el domingo con una gran comida que se celebrará en la Feria de Muestras de Armilla.