Los montadores trabajaban ayer en el Palacio de Congresos. IDEAL

Granada cuelga el cartel de completo con un congreso médico que traerá a más de 5.000 personas

Se trata del mayor evento de atención primaria que se celebra en el país y más de 160 trabajadores están montando el Palacio de Congresos, que tendrá todas las salas ocupadas

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:32

Comenta

Granada cuelga el cartel de completo esta semana. El Palacio de Congresos acoge el mayor encuentro de médicos de España desde este miércoles hasta el ... sábado. Más de 5.000 personas estarán en la ciudad esta semana y eso ha provocado un incremento de las reservas tanto en hoteles como en restaurantes. Si se hace una búsqueda en el portal booking.com se encuentra el aviso de que «el 99% de los hoteles están ocupados para esas fechas» en la capital. El presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, destacó que este tipo de eventos son «muy importantes para la ciudad». Mientras tanto, el palacio se pone a punto para que todo esté listo cuando abran las puertas mañana.

