Las 18 listas de partidos y sus candidatos en Granada para las elecciones municipales

Las 18 listas de partidos y sus candidatos en Granada para las elecciones municipales

El Boletín Oficial de la Provincia ya ha hecho públicas las candidaturas a la alcaldía de la capital

Á.L.

Cuando falta poco más de un mes para las elecciones municipales del 26 de mayo que decidirán las alcaldías de España, el Boletín Oficial de la Provincia de Granada ha hecho públicas las listas de los partidos que concurrirán a dichos comicios en la capital granadina.

Más información

Todos parten con la ambición de llegar a la alcaldía que ahora mismo ostenta el PSOE de Francisco Cuenca. Prueba de ello son las curiosidades que se dan en muchas de estas candidaturas: el regreso de Luis Salvador como candidato a la alcaldía por Ciudadanos, Sebastián Pérez como número 1 del Partido Popular o los tres concejales que hasta ahora han integrado Vamos Granada se presentan en diferentes partidos, son algunas de ellas. También destaca el paso dado por el periodista Antonio Cambril para liderar la candidatura municipal de Podemos en la que Francisco Puentedura pasa a ser número 3.

En total, 18 formaciones políticas concurrirán en los comicios locales de Granada. Entre ellas habrá también nuevas siglas con nombres clásicos integrados en ellas. Juan García Montero es uno de ellos, al liderar Centrados por Granada después de abandonar el PP.

A continuación señalamos las listas de los partidos que se han registrado en la jutna electoral:

PSOE

Titulares

1. FRANCISCO CUENCA RODRÍGUEZ

2. ANA MARÍA MUÑOZ ARQUELLADAS

3. JOSÉ MARÍA CORPAS IBÁÑEZ

4. MARÍA RAQUEL RUZ PEIS

5. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MADRID

6. EVA MARÍA GARDE RODRÍGUEZ (Independiente)

7. EDUARDO JOSÉ CASTILLO JIMÉNEZ

8. MARÍA DE LEYVA CAMPAÑA

9. FRANCISCO HERRERA TRIGUERO

10. NURIA GUTIÉRREZ MEDINA

11. LUIS JACOBO CALVO RAMOS

12. SANDRA RODRÍGUEZ SALAS (Independiente)

13. JOSÉ ANTONIO ABRIL CID (Independiente)

14. MARÍA JOSEFA HERNÁNDEZ PÉREZ

15. JOSÉ ANTONIO MEDINA CANO

16. LAURA INÉS SÁNCHEZ GÓMEZ

17. FRANCISCO JAVIER MARTÍN RUIZ

18. YANISBEL VICTORIA MARTÍNEZ XIQUES (Independiente)

19. DANIEL MARTÍNEZ CALONGE

20. DOLORES ISABEL CANTERO CARA (Independiente)

21. ROBERTO MARFIL FERNÁNDEZ

22. MARÍA VANESA MONTORO BRAVO (Independiente)

23. JOSÉ MANUEL AUGUSTIN IGLESIAS (Independiente)

24. MARÍA INMACULADA CEJUDO ORIA

25. MANUEL RODRÍGUEZ ELVIRA

26. RAFAELA VÍLCHEZ DE LA FUENTE

27. BALDOMERO OLIVER LEÓN

Suplentes

1. ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ

2. RAFAEL CÓRDOBA CARRILLO

3. VIRGINIA CORREAL TRESCASTRO

PP

Titulares

1. SEBASTIAN JESÚS PÉREZ ORTIZ

2. LUIS GONZÁLEZ RUIZ

3. MARÍA EVA MARTÍN PÉREZ

4. CESAR DÍAZ RUIZ

5. JOSEFA RUBIA ASCASÍBAR

6. FRANCISCO DOMINGO FUENTES JÓDAR

7. CARLOS JESÚS RUIZ COSANO

8. CARLOS GUILLERMO DÍAZ RODRÍGUEZ-VALDÉS (Independiente)

9. INMACULADA PUCHE LÓPEZ

10. CONCEPCIÓN DEL CARMELO MUÑOZ SÁNCHEZ

11. FRANCISCO JOSÉ ALMOHALLA NOGUEROL

12. MARÍA ESTELA GARCÍA GARRIDO

13. MANUEL FRANCISCO GARCÍA DELGADO

14. VIRGINIA ORTIZ GARCÍA

15. INMACULADA MÉNDEZ CABEZUDO

16. MARIAM ABDALLAH SÁNCHEZ

17. JOSÉ LUIS DE LA TORRE CASTELLANO

18. IVÁN JAVIER SALAS GUTIÉRREZ

19. BELÉN ÁLAMO

20. ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ

21. PABLO JOSÉ DE STEXHE NESTARES

22. MARÍA DEL CARMEN PAREDES RECHE

23. CARLOS OYONO NVE OYANA

24. MARÍA PIEDAD CARDENETE MARTÍNEZ

25. LUIS PONCE DE LEÓN DÍAZ

26. MARÍA DEL CARMEN GÁMEZ MORENO

27. JOSÉ MARÍA GUADALUPE GUERRERO (Independiente)

Suplentes

1. MARÍA JOSÉ PÉREZ ARCO

2. RUBÉN SUÁREZ RUANO

3. MIGUEL FRANCISCO VALLE TENDERO

4. MARIANO RAFAEL PEÑUELA ARANEGA

5. CRISTINA LÓPEZ LÓPEZ

6. FRANCISCO JOSÉ SUÁREZ LÓPEZ

Ciudadanos

Titulares

1. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA

2. MANUEL JOSÉ OLIVARES HUERTAS

3. MARÍA LUCIA GARRIDO GUARDIA (Independiente)

4. JOSÉ ANTONIO HUERTAS ALARCÓN

5. LORENA RODRÍGUEZ TORRES

6. MARÍA JOSÉ VILLANUEVA GARCÍA

7. ANTONIO FRANCISCO SUÁREZ GARCÍA

8. ENRIQUE BARCHINO MUÑOZ

9. MARÍA PAZ TORRES CONTRERAS

10. JUAN CARLOS AYBAR PULIDO

11. CARMEN ROCÍO VILLAESCUSA VILLENA

12. MARIO LIÑÁN RODRÍGUEZ

13. BELÉN TALAVERA ROMÁN

14. JAVIER DE PABLOS RAMOS

15. EMILIO MEDINA FERNÁNDEZ

16. MARÍA JOSÉ PIQUER GÁMEZ

17. MERCEDES MORALES JIMÉNEZ

18. CESAR ROBLES PÉREZ

19. FRANCISCO MEDIALDEA LEYVA

20. IGNACIO CARMONA MARTÍN

21. ESTRELLA CONCEPCIÓN CORRO DELGADO

22. RICARDO CAÑADAS FAJARDO

23. ELISA MEDINA LUQUE

24. ENRIQUE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

25. JOSÉ RUBIO BARBA

26. ISABEL POMARES POZO

27. RAMÓN MARÍA GARCÍA VIZCAÍNO

Suplentes

1. JOSÉ ESPEJO LUCENA

2. MATILDE MORALES GALLEGO

3. JOSÉ ROMERO ALMIRÓN

Unidas Podemos

Titulares

1. JOSÉ ANTONIO CAMBRIL BUSTO

2. ELISA Mª CABRERIZO MEDINA

3. FRANCISCO PUENTEDURA ANLLÓ

4. Mª DOLORES SÁNCHEZ ORTIZ

5. ALEJANDRA CHENOLL MOLINA

6. MIGUEL MARTÍN VELAZQUEZ

7. Mª JOSÉ MOLINERO SANTOS

8. ROCÍO FAJARDO FERNÁNDEZ

9. RAMÓN REYES REYES

10. DELIA NIEVAS BALLESTEROS

11. PABLO SIMÓN LORDA

12. JOSÉ MARÍA MARTÍN CIVANTOS

13. CARLOS CARRASCO QUESADA

14. GRACIA MARÍA MORALES ORTIZ

15. AMPARO MERCEDES SÁNCHEZ PÉREZ

16. ELESBAAM ÁLVAREZ ROSALES

17. JOSÉ MÁRQUEZ GARCÍA

18. Mª DEL CARMEN CABALLOS PIÑERO

19. FEDERICO VELAZQUEZ DE CASTRO

20. Mª AMARANTA CANO SÁNCHEZ

21. PABLO GARCÍA TÚNEZ

22. Mª LUISA CASAS LÓPEZ

23. RAMÓN GUIRAO PIÑEYRO

24. SARA LÓPEZ OLVERA

25. ÁNGELES MORA FRAGOSO

26. IAN KEITH GIBSON RITCHIE

27. KIM PÉREZ FERNÁNDEZ DE FIGARES

Suplentes

1. FRANCISCA LÓPEZ TORRECILLAS

2. ISABEL HUMBERT FERNÁNDEZ

3. SALVADOR SOLER GARCÍA

4. JOSÉ EDUARDO MUÑOZ NEGRO

Vox

Titulares

1. ONOFRE MIRALLES MARTÍN

2. BEATRIZ SÁNCHEZ AGUSTINO

3. MÓNICA DEL CARMEN RODRÍGUEZ GALLEGO

4. PALOMA GÓMEZ ENRÍQUEZ

5. IGNACIO POZO GARCÍA

6. ANDRÉS GÁLVEZ GÁLVEZ

7. MARÍA OSUNA HERRERO

8. JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ PÉREZ-PIRE

9. ANTONIO LUIS ÁLVAREZ-DE MORALES MERCADO (Independiente)

10. MARÍA CRESCENCIA MORENO CORREA

11. ALBERTO PEÑA LÓPEZ

12. JOSÉ LUIS EVANGELISTA MARTÍN

13. ESPERANZA MERCEDES LÓPEZ VARELA

14. CONCEPCIÓN NÚÑEZ MESA

15. ROSAURA AYLLÓN BLANCO

16. ÁNGEL GARCÍA ARIAS

17. MANUEL LUIS MAS ALBÉNIZ (Independiente)

18. JOSEFA JIMÉNEZ GUTIÉRREZ (Independiente)

19. MARTHA MORA SABATEL

20. LUIS ANTONIO ALCALÁ-GALIANO LINARES

21. RAMÓN CRUZ GONZÁLEZ (Independiente)

22. MANUEL CARLOS TITOS RUIZ (Independiente)

23. ÁNGELES LÓPEZ MUÑOZ

24. MARÍA FRANCISCA MOLINA LÓPEZ

25. GEMMA GUTIÉRREZ MOLERO (Independiente)

26. EDUARDO PÉREZ ARCO (Independiente)

27. MACARENA OLONA CHOCLAN

Suplentes

1. DAVID RUIZ BANQUERI

2. JOSÉ GÓMEZ GARCÍA

3. CONCEPCIÓN RUIZ-AMORES REYES (Independiente)

Vamos Granada

Titulares

1. Marta Gutiérrez Blasco

2. Mayte Olalla Olmo

3. Antonio Daponte Codina

4. Leticia García Panal

5. Cecilio Sánchez Hita

6. Araceli Lores Torres

7. Manuel Merino Fernández

8. Nikolina Dimitrov

9. Romualdo Benítez Rodríguez

10. Lola Ruiz Doménech

11. Rafa Fuentes-Guerra Soldevilla

12. Raquel Hernández Benítez

13. Álvaro Zapata Carlón

14. Catalina María López Sako

15. Fernando Belbel Laínez

16. Antonia García Jiménez

17. Rubén Cuevas Fernández

18. Mabel García Casco

19. Javier Pascual Granado

20. Eva María García Baños

21. Alberto Palma Valenzuela

22. Lola Muñoz García

23. David Sánchez Coronado

24. María Sánchez Fernández

25. Pablo García Pérez

26. Isabel Toral López

27. Cecilia Cristina Hita Alonso

Suplentes

1. Salvador Fornell Puertas

2. Mar Salas Quiroga

3. Jesús Fernández Cano

Centrados en Granada

Titulares

1. JUAN MANUEL GARCÍA MONTERO (CCD)

2. CARLOS JAVIER SÁNCHEZ DE MEDINA ALCINA (Independiente)

3. ANA MARÍA ROMÁN COSTELA (CCD)

4. CRISTÓBAL JOSÉ RUSILLO RAMIRO (CCD)

5. SUSANA MARTÍNEZ RUIZ (CCD)

6. JORGE IGLESIAS PUERTA (CCD)

7. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ REYES (CCD)

8. NATIVIDAD ORTIZ FRANCO (CCD)

9. FRANCISCO PÉREZ GARCÍA (CCD)

10. MARÍA JESÚS PIMENTEL PEINADO (CCD)

11. MARÍA ASUNCIÓN MARTÍNEZ ABELLÁN (CCD)

12. CIRO ALEJANDRO SOTO CALVO (CCD)

13. MANUEL RODRÍGUEZ ESTEBAN (CCD)

14. MANUEL VARGAS LARIOS (CCD)

15. JUANA ASENCIO SEPÚLVEDA (CCD)

16. RAFAEL LORCA VALVERDE (CCD)

17. ISIDORO IBÁÑEZ RODRÍGUEZ (CCD)

18. LUIS GONZAGA LEÓN PÉREZ (CCD)

19. PILAR GÓMEZ MARTÍN (CCD)

20. ROSARIO GONZÁLEZ RESPETTO (CCD)

21. GONZALO VÁZQUEZ ONIEVA (CCD)

22. ROSA MARÍA FERNÁNDEZ PORTILLO (CCD)

23. LORENZO VIDAL VIEDMA (CCD)

24. JUANA LOURDES DANERI LOZANO (CCD)

25. JOSÉ MIGUEL GARCÍA ALAMINOS (CCD)

26. FRANCISCO MONTES TORRECILLAS (CCD)

27. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ SORIANO (Independiente)

Suplentes

1. MARÍA YOLANDA PUIG SÁNCHEZ (CCD)

2. MARÍA DOLORES GONZÁLEZ PÉREZ (CCD)

3. FERNANDO JORGE GARCÍA ROMERA (CCD)

4. SARA MARTÍNEZ LÓPEZ (CCD)

Nación Andaluza

Titulares

1. AURORA GONZÁLEZ GÓMEZ

2. FRANCISCO GARCÍA MARTÍN

3. ANNA BRUNET MEDINA

4. JUAN CARLOS RÍOS MARTÍN

5. JULIO CANTO AREVALO

6. JOSÉ GONZÁLEZ GÓMEZ

7. AURORA ROMERO GONZÁLEZ

8. JOSÉ CARO ROMERO

9. MERCEDES MARGARITA DE LA ROSA FOX

10. ANTONIO GARCÍA MOLINA

11. FRANCISCO CABRERIZO SALMERÓN

12. MARGARITA CERDÁN SÁNCHEZ

13. JUAN BATLLE PIE

14. OLALLA CASTRO HERNÁNDEZ

15. FRANCISCO VALDIVIA MARTÍN

16. PILAR ÚBEDA ORTEGA

17. JUAN GARCÍA FERNÁNDEZ

18. LUIS PAHISSA NIETO

19. INMACULADA CONCEPCIÓN LÓPEZ LÓPEZ

20. JUAN BELMONTE JUNCO

21. MARÍA DOLORES JUNCO GONZÁLEZ

22. ALEJANDRO LLORIZ GARCÍA

23. MARÍA AMPARO PORCEL EXPÓSITO

24. JOSÉ ALBERTO ORTIZ MARTÍNEZ

25. MARÍA VICTORIA COLOMINA MARTÍNEZ

26. FRANCISCO ANTONIO LÓPEZ MARTÍN

27. MARÍA COVADONGA SÁNCHEZ ALONSO

Suplentes

1. FRANCISCO NÚÑEZ CABELLO

2. MARÍA ROSA DALURZO BLANCO

3. ROMÁN ARMIJO ORTEGA

Partido del Bienestar

Titulares

1. PILAR RIVAS NAVARRO

2. JOSÉ MANUEL MOTOS GALERA

3. CARMEN REINA LÓPEZ

4. JOSÉ ÁNGEL CASTILLO JIMÉNEZ

5. KEI FUNG TO FERNÁNDEZ

6. ESTHER RAMALLO LÓPEZ

7. MARÍA ÁLVAREZ SÁNCHEZ

8. R. BENITO ORTEGA HIDALGO

9. ELENA FERNÁNDEZ MALDONADO

10. FRANCISCO M. OSUNA OSORIO

11. ANTONIO RAYA LÓPEZ

12. HÉCTOR JIMÉNEZ JURADO

13. MAYA ALICIA HUERTA RODRÍGUEZ

14. MARISOL DÍAZ REYES

15. LOLA GARCÍA CHICA

16. JUAN CARLOS GALLEGO MARTÍN

17. ANTONIO ORTEGA ARREBOLA

18. JOSÉ LUIS GARCÍA LORENTE

19. ENCARNACIÓN CHICA CABRERA

20. FRANCISCO J. VILLALBA MESA

21. ALBA TOJA BASADRE

22. FERNANDO CANO CALVENTE

23. CELIA RIVAS NAVARRO

24. MARTA MOTOS HENARES

25. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ RIVAS

26. M. TERESA PEDROSA GONZÁLEZ

27. JOSÉ ANTONIO REINA MARTÍN

Suplentes

1. CLEOPATRA PÉREZ RAMALLO

2. JOSÉ CARLOS GARCÍA FERREZ

3. JORDI GARCÍA LAGUNA

4. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ PÉREZ

5. IGNACIO YÁÑEZ SERNA

Partido Comunista del Pueblo Andaluz

Titulares

1. MANUEL FRANCISCO VARO LÓPEZ

2. CARMEN DUARTE LAFUENTE

3. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ AGUILAR

4. LAURA QUIRANTE VALDIVIESO

5. IVÁN LÓPEZ ESPEJO

6. MARÍA DEL PILAR MÍNGUEZ NAVAREÑO

7. ERNESTO QUIRANTE VALDIVIESO

8. MARÍA JOSEFA ARCO CENTENO

9. MIGUEL ÁNGEL ROJAS MUÑOZ

10. MARÍA DEL CARMEN LLADO BOLÍVAR

11. EDUARDO MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍN

12. ANTONIA ROMÁN CORRAL

13. RAFAEL CASTAÑEDA TORRES

14. MARÍA DE LOS ÁNGELES DEL BARCO GARCÍA ROJO

15. FRANCISCO QUILES OTERO

16. ALEJANDRA ARANGUREN ALCAIDE

17. ALONSO REY SUÁREZ

18. MARÍA TRINIDAD AYUSO GUERRERO

19. SALVADOR LÓPEZ SEGURA

20. MARÍA DEL CARMEN GALERA CORPAS

21. PABLO LEOVIGILDO MATAS CAMPOS

22. LIDIA LORENZO DUARTE

23. JOSÉ ANTONIO MARTÍN PÉREZ

24. EMILIA JESÚS MACHADO SANTIAGO

25. MANUEL DUEÑAS PESO

26. MARÍA TERESA VALVERDE SERRANO

27. JULIO MÍNGUEZ GONZÁLEZ

Suplentes

Sin candidatos

Equo

Titulares

1. MARÍA DEL MAR OSUNA VARGAS (Independiente)

2. SONIA DEL CARMEN AHLROTH PÉREZ

3. LUIS DE MANUEL JEREZ

4. ANDREA CRISTINA PRIETO GARCÍA

5. JOSÉ GALINDO GÓMEZ (Independiente)

6. MARÍA DEL MAR DE MANUEL JEREZ

7. ANTONIO SALINAS CERVI

8. EVANGELINA CHAMORRO CHAMORRO

9. VÍCTOR FEDERICO LÓPEZ VELASCO (Independiente)

10. VANESA BOSCH RUIZ

11. FRANCISCO PRIETO TORO

12. MARÍA SALOME ZURITA URBANO

13. LUIS EDUARDO VILLANUEVA AHLROTH

14. MARÍA DEL CARMEN BAJO CREMER

15. JOSÉ MIGUEL MARIN ESCRIBANO (Independiente)

16. ANTONIA BALLESTEROS OLMO

17. JAVIER PRIETO GARCÍA

18. GLORIA GARCÍA-LIGERO FUENSALIDA

19. ISMAEL CARRILLO MARTÍNEZ

20. IRENE GALINDO GÓMEZ

21. JOSÉ ANTONIO ORTEGA HITOS

22. MARÍA ESTHER CABA MOLINA

23. SALVADOR MAINE LÓPEZ

24. MARÍA DEL CARMEN CALVO DOMÍNGUEZ

25. RAFAEL RUIZ PUENTE

26. PATRICIA MUROS REJÓN

27. ANTONIO JOSÉ PEREGRINA ESPADAS (Independiente)

Suplentes

1. YAKO SERYANO NAVON (Independiente)

2. MAR RAMOS OSUNA (Independiente)

3. HERBERT MAX TROLL

Granada Verdad y Democracia

Titulares

1. LUIS DE HARO-ROSSI GIMÉNEZ (Independiente)

2. LUIS DE HARO-ROSSI MATAS (Independiente)

3. MARÍA DEL CARMEN ZARCO FERNÁNDEZ (Independiente)

4. MARÍA ISABEL PALOMO LARIOS (Independiente)

5. EMILIO GONZÁLEZ SANTIAGO (Independiente)

6. JUAN DE DIOS VALVERDE CARRILLO (Independiente)

7. EVA MARÍA MEGÍAS RODRÍGUEZ (Independiente)

8. ANA DE HARO-ROSSI MATAS (Independiente)

9. EUGENIO FERNÁNDEZ MARTÍN (Independiente)

10. JAVIER PARRA ROSALES (Independiente)

11. INMACULADA BELTRÁN GARRIDO (Independiente)

12. LEOVIGILDO MATAS HOCES (Independiente)

13. MARCELA RAQUEL AROS FERNÁNDEZ (Independiente)

14. RAFAEL FONSECA AGUILAR (Independiente)

15. NICOLÁS HEREDIA GONZÁLEZ (Independiente)

16. ANA MATAS HOCES (Independiente)

17. GUSTAVO GARCÍA-VILLANOVA FERRÓN (Independiente)

18. ANDREA MELANY GARCÍA INFANTES (Independiente)

19. JOSÉ GUALDA CAMACHO (Independiente)

20. CARLOS MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA (Independiente)

21. MARÍA CONSOLACIÓN PEULA VÍLCHEZ (Independiente)

22. ANTONIO MATAS ANAYA (Independiente)

23. MARÍA ISABEL GARCÍA PALOMO (Independiente)

24. ALONSO CARBONELL MARTÍN (Independiente)

25. REYNALDO HUIZA REDOLFI (Independiente)

26. ANTONIO CASTILLA LORENZO (Independiente)

27. IRENE CASTILLA PEULA (Independiente)

Suplentes

1. ESPERANZA FERNÁNDEZ ROSALES (Independiente)

2. JOSÉ MARTÍN ROBLEDO (Independiente)

3. PURIFICACIÓN ROSILLO GARRIDO (Independiente)

4. LAETITIA GILLARD (Independiente)

5. ALESSANDRO MARIANI (Independiente)

Partido Socialista Libre

Titulares

1. MARÍA SOCORRO MARTÍN ROMERO

2. ELISA MARÍA ROLDAN PEÑA

3. TASIA ARANDEZ SÁNCHEZ

4. RAFAEL PAYAN BURGOS

5. FRANCISCO BRITO MUSTELIER

6. LORENA MANRIQUE VARGAS

7. MÓNICA DE LA FLOR HEREDIA

8. DIEGO BAYÓN FERNÁNDEZ

9. PEDRO JOSÉ GEA GARCÍA

10. ALEJANDRO HUELMA MOLINA

11. CARLOS LUIS MUROS VIDAL

12. MARÍA MARTÍN RUIZ

13. GORA SARR

14. ANA ESMERALDA GÓMEZ REYES

15. ÁNGEL JOSÉ PUENTE RODRÍGUEZ

16. PENÉLOPE ADELAIDA LUQUE SÁNCHEZ

17. DAVID PERALTA VÁZQUEZ

18. PAULA LIDIA OPRICA

19. DAVID ARANDA MUROS

20. MARÍA TERESA PORCEL REINOSO

21. ENRIQUE GÓMEZ MARTÍN

22. ANA ROMERO DOMINGO

23. FRANCISCO DE ASÍS BURGOS MORENTE

24. ESTHER SANTOS MARTÍN

25. ASIER FRANCO VALENTÍN

26. DUNIA REYES CASTRO

27. ANTONIO TOMAS MORENO MIRÓN

Suplentes

1. BEATRIZ BERZAL HERRANZ

2. MIGUEL DOMÍNGUEZ EXPÓSITO

3. INÉS BUENDÍA TORRES

Más Granada

Titulares

1. PABLO FERNÁNDEZ BACA

2. REMEDIOS ROLDAN ÁVILA

3. ANTONIO JESÚS HIGUERAS ARANDA

4. MARÍA DEL CARMEN VALERO GALLEGO

5. JESÚS GREGORIO FERNÁNDEZ-MONTESINOS MELLADO

6. MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ DEL MÁRMOL ALBASINI

7. JUAN MANUEL SEGURA BUENO

8. LIDIA MARÍA MORENO ESPIGARES

9. CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ PADIAL

10. LAURA ESPERANZA MUÑOZ CANTÓN

11. MANUEL SOLA GARCÍA

12. MARÍA ELIA PERTÍÑEZ SORIA

13. JOSÉ ENRIQUE SALCEDO MENDOZA

14. RAFAELA JIMÉNEZ SÁNCHEZ

15. JOSÉ ÁNGEL CASTRO RUIZ

16. SANDRA CORREA ADAIL

17. ENRIQUE JAVIER NOGUERAS VALDIVIESO

18. MANUELA RUIZ JIMÉNEZ

19. ANTONIO GERARDO CHECA GONZÁLEZ

20. ELISA ISABEL ROLDAN GUTIÉRREZ

21. CARLOS BAÑOS MORENO

22. ENCARNACIÓN GARRIDO MARTÍN

23. GABRIEL ALEJANDRO PINEDA RICO

24. ANA MARÍA PUGA GONZÁLEZ

25. JOSÉ ANTONIO DELGADO MOLINA

26. ROSER POL FA

27. JUAN JOSÉ CORREA BERNARDO

Suplentes

1. PILAR ALASTRUE FUNES

2. RAMÓN FERNÁNDEZ PÉREZ

3. JOSÉ FRANCISCO BRAVO SÁNCHEZ

PACMA

Titulares

1. Andrés Cardenete Montiel

2. Elena Mayorga Pérez

3. Leticia Villar Alonso

4. Carlos Alba Raya

5. Rosa María Rovira Lobato

6. Rafael Vázquez García

7. Carmelo Sánchez Sanjurjo

8. María Carmen Castellano Carmona

9. Raquel Beatriz Ontiveros Luzón

10. Débora Godoy Izquierdo

11. Luis Manuel Escribano Ortiz

12. Rubén Cañadas Salas

13. Nuria Esther Castillo Rivas

14. Susana Correa Cabrera

15. María Pilar Gil Jaldo

16. Manuel Ortega Ruiz

17. Miguel Medina Giménez

18. Paloma Mesa Única

19. Nieves López Berenguer

20. Olga María Verano Mesa

21. Francisco José Canales López

22. José Luis Mesa Morente

23. Purificación Reina Torres

24. Ana Fernández Cortés

25. Blanca María Ayora Pareja

26. David Peña Rodríguez

27. Blanca Sánchez Cabrera

Suplentes

1. Gonzalo Marcos Orihuela

2. María Victoria Funcia Artola

3. Fernando Cera Corral

Por un mundo más justo

Titulares

1. JUAN FÉLIX MUÑOZ SÁNCHEZ

2. MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ

3. RICARDO RODRÍGUEZ TORTI

4. PATRICIA GAVILÁN MAZANA

5. MARIO PABLO SÁNCHEZ BARRON

6. MARÍA ROSA MERCADO ALONSO

7. AUGUSTIN MARIE NDOUR NDONG

8. RAQUEL FERNÁNDEZ GÓMEZ

9. FRANCISCO JAVIER GARCÍA ASENSIO

10. MARTA CASTILLO FERNÁNDEZ

11. RAFAEL TRALLERO CABIECES

12. REMEDIOS GARCÍA ÁLVAREZ

13. JOSÉ GABRIEL CASTILLO HIDALGO

14. ANA ISABEL SÁNCHEZ TORRES

15. RAFAEL MARTÍNEZ MERCADO

16. SUSANA MARÍA RODRÍGUEZ HUERTAS

17. MARCELO MANUEL HERNÁNDEZ MASTROPASCUA

18. MARÍA AMPARO HUERTAS MOGIO

19. JOSÉ ANDRÉS COBOS FERNÁNDEZ

20. RAQUEL CASTILLO FERNÁNDEZ

21. RAÚL DÍAZ HUERTAS

22. MARÍA DOLORES LINDE IZQUIERDO

23. LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ HUERTAS

24. MARÍA PAULINA RODRÍGUEZ HUERTAS

25. ÁLVARO MACIAS FIGUEROA

26. AMPARO GUADALUPE RODRÍGUEZ HUERTAS

27. JOSÉ MANUEL RUIZ LÓPEZ

Suplentes

Sin candidatos

Proyecto liberal español

Titulares

1. julio Francisco Vao Escobar

2. Esther María García Árbol

3. Diego Jesús Martínez García

4. María Teresa Salas García

5. Alejandro Andrés Baena Fernández

6. José Luis Rodríguez García

7. Santiago Alonso García

8. Alicia Fernández Salcedo

9. Marcial Gusano González

10. Jacqueline Zufri Barrilado

11. César Nogueras Nogueras

12. Encarnación García León

13. Sergio Antonio García Mateos

14. Piedad Estévez Martínez

15. Jesús Moya Carmona

16. Juan Miguel Ballesteros Díaz

17. Natividad Morón Morón

18. Juan Manuel Ruiz Martínez

19. María Asunción Ruiz García

20. Ramón Lechuga Olmo

21. Manuel Salvador Cabrerizo

22. María Eva Guerrero Quiles

23. Francisco Maldonado Rodríguez

24. María del Mar Bueno Madrid

25. Juan Armenteros Álvarez

26. Margarita Largacha Arriaza

27. Juan Pedro López Montoya

Suplentes

Sin candidatos

Partido jubilados por el futuro

Titulares

1. MANUEL PÉREZ GARCÍA

2. MARÍA DEL CARMEN ROJAS ROJAS

3. FERNANDO MARTÍN-VIVALDI MARTÍNEZ

4. MARÍA ANGUSTIAS BUENDÍA RAYA

5. IGNACIO PÉREZ BUENDÍA

6. DIEGO ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

7. MARÍA NIEVES MESA RODRÍGUEZ

8. MANUEL SEGURA JIMÉNEZ

9. ANTONIO MUROS FUENTES

10. ISABEL JIMÉNEZ MARTÍN

11. CARMEN LÓPEZ ESTAUSTE

12. MARÍA PAZ COBO GONZÁLEZ

13. JUAN MANUEL GARRIDO JIMÉNEZ

14. JOSÉ JAVIER ESQUIVIAS LÓPEZ-CUERVO

15. CARMEN MOLEÓN ORTEGA

Suplentes

Sin candidatos

Temas

Marta Gutiérrez Blasco, Paco Cuenca Rodríguez, Sebastián Pérez, Antonio Cambril, Luis Salvador, Psoe Partido Socialista Obrero Español, Ayuntamiento De Granada, Elecciones Municipales 2019

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