Las 18 listas de partidos y sus candidatos en Granada para las elecciones municipales

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Cuando falta poco más de un mes para las elecciones municipales del 26 de mayo que decidirán las alcaldías de España, el Boletín Oficial de la Provincia de Granada ha hecho públicas las listas de los partidos que concurrirán a dichos comicios en la capital granadina.
Todos parten con la ambición de llegar a la alcaldía que ahora mismo ostenta el PSOE de Francisco Cuenca. Prueba de ello son las curiosidades que se dan en muchas de estas candidaturas: el regreso de Luis Salvador como candidato a la alcaldía por Ciudadanos, Sebastián Pérez como número 1 del Partido Popular o los tres concejales que hasta ahora han integrado Vamos Granada se presentan en diferentes partidos, son algunas de ellas. También destaca el paso dado por el periodista Antonio Cambril para liderar la candidatura municipal de Podemos en la que Francisco Puentedura pasa a ser número 3.
En total, 18 formaciones políticas concurrirán en los comicios locales de Granada. Entre ellas habrá también nuevas siglas con nombres clásicos integrados en ellas. Juan García Montero es uno de ellos, al liderar Centrados por Granada después de abandonar el PP.
A continuación señalamos las listas de los partidos que se han registrado en la jutna electoral:
1. FRANCISCO CUENCA RODRÍGUEZ
2. ANA MARÍA MUÑOZ ARQUELLADAS
3. JOSÉ MARÍA CORPAS IBÁÑEZ
4. MARÍA RAQUEL RUZ PEIS
5. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MADRID
6. EVA MARÍA GARDE RODRÍGUEZ (Independiente)
7. EDUARDO JOSÉ CASTILLO JIMÉNEZ
8. MARÍA DE LEYVA CAMPAÑA
9. FRANCISCO HERRERA TRIGUERO
10. NURIA GUTIÉRREZ MEDINA
11. LUIS JACOBO CALVO RAMOS
12. SANDRA RODRÍGUEZ SALAS (Independiente)
13. JOSÉ ANTONIO ABRIL CID (Independiente)
14. MARÍA JOSEFA HERNÁNDEZ PÉREZ
15. JOSÉ ANTONIO MEDINA CANO
16. LAURA INÉS SÁNCHEZ GÓMEZ
17. FRANCISCO JAVIER MARTÍN RUIZ
18. YANISBEL VICTORIA MARTÍNEZ XIQUES (Independiente)
19. DANIEL MARTÍNEZ CALONGE
20. DOLORES ISABEL CANTERO CARA (Independiente)
21. ROBERTO MARFIL FERNÁNDEZ
22. MARÍA VANESA MONTORO BRAVO (Independiente)
23. JOSÉ MANUEL AUGUSTIN IGLESIAS (Independiente)
24. MARÍA INMACULADA CEJUDO ORIA
25. MANUEL RODRÍGUEZ ELVIRA
26. RAFAELA VÍLCHEZ DE LA FUENTE
27. BALDOMERO OLIVER LEÓN
1. ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
2. RAFAEL CÓRDOBA CARRILLO
3. VIRGINIA CORREAL TRESCASTRO
1. SEBASTIAN JESÚS PÉREZ ORTIZ
2. LUIS GONZÁLEZ RUIZ
3. MARÍA EVA MARTÍN PÉREZ
4. CESAR DÍAZ RUIZ
5. JOSEFA RUBIA ASCASÍBAR
6. FRANCISCO DOMINGO FUENTES JÓDAR
7. CARLOS JESÚS RUIZ COSANO
8. CARLOS GUILLERMO DÍAZ RODRÍGUEZ-VALDÉS (Independiente)
9. INMACULADA PUCHE LÓPEZ
10. CONCEPCIÓN DEL CARMELO MUÑOZ SÁNCHEZ
11. FRANCISCO JOSÉ ALMOHALLA NOGUEROL
12. MARÍA ESTELA GARCÍA GARRIDO
13. MANUEL FRANCISCO GARCÍA DELGADO
14. VIRGINIA ORTIZ GARCÍA
15. INMACULADA MÉNDEZ CABEZUDO
16. MARIAM ABDALLAH SÁNCHEZ
17. JOSÉ LUIS DE LA TORRE CASTELLANO
18. IVÁN JAVIER SALAS GUTIÉRREZ
19. BELÉN ÁLAMO
20. ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ
21. PABLO JOSÉ DE STEXHE NESTARES
22. MARÍA DEL CARMEN PAREDES RECHE
23. CARLOS OYONO NVE OYANA
24. MARÍA PIEDAD CARDENETE MARTÍNEZ
25. LUIS PONCE DE LEÓN DÍAZ
26. MARÍA DEL CARMEN GÁMEZ MORENO
27. JOSÉ MARÍA GUADALUPE GUERRERO (Independiente)
1. MARÍA JOSÉ PÉREZ ARCO
2. RUBÉN SUÁREZ RUANO
3. MIGUEL FRANCISCO VALLE TENDERO
4. MARIANO RAFAEL PEÑUELA ARANEGA
5. CRISTINA LÓPEZ LÓPEZ
6. FRANCISCO JOSÉ SUÁREZ LÓPEZ
1. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA
2. MANUEL JOSÉ OLIVARES HUERTAS
3. MARÍA LUCIA GARRIDO GUARDIA (Independiente)
4. JOSÉ ANTONIO HUERTAS ALARCÓN
5. LORENA RODRÍGUEZ TORRES
6. MARÍA JOSÉ VILLANUEVA GARCÍA
7. ANTONIO FRANCISCO SUÁREZ GARCÍA
8. ENRIQUE BARCHINO MUÑOZ
9. MARÍA PAZ TORRES CONTRERAS
10. JUAN CARLOS AYBAR PULIDO
11. CARMEN ROCÍO VILLAESCUSA VILLENA
12. MARIO LIÑÁN RODRÍGUEZ
13. BELÉN TALAVERA ROMÁN
14. JAVIER DE PABLOS RAMOS
15. EMILIO MEDINA FERNÁNDEZ
16. MARÍA JOSÉ PIQUER GÁMEZ
17. MERCEDES MORALES JIMÉNEZ
18. CESAR ROBLES PÉREZ
19. FRANCISCO MEDIALDEA LEYVA
20. IGNACIO CARMONA MARTÍN
21. ESTRELLA CONCEPCIÓN CORRO DELGADO
22. RICARDO CAÑADAS FAJARDO
23. ELISA MEDINA LUQUE
24. ENRIQUE SÁNCHEZ JIMÉNEZ
25. JOSÉ RUBIO BARBA
26. ISABEL POMARES POZO
27. RAMÓN MARÍA GARCÍA VIZCAÍNO
1. JOSÉ ESPEJO LUCENA
2. MATILDE MORALES GALLEGO
3. JOSÉ ROMERO ALMIRÓN
1. JOSÉ ANTONIO CAMBRIL BUSTO
2. ELISA Mª CABRERIZO MEDINA
3. FRANCISCO PUENTEDURA ANLLÓ
4. Mª DOLORES SÁNCHEZ ORTIZ
5. ALEJANDRA CHENOLL MOLINA
6. MIGUEL MARTÍN VELAZQUEZ
7. Mª JOSÉ MOLINERO SANTOS
8. ROCÍO FAJARDO FERNÁNDEZ
9. RAMÓN REYES REYES
10. DELIA NIEVAS BALLESTEROS
11. PABLO SIMÓN LORDA
12. JOSÉ MARÍA MARTÍN CIVANTOS
13. CARLOS CARRASCO QUESADA
14. GRACIA MARÍA MORALES ORTIZ
15. AMPARO MERCEDES SÁNCHEZ PÉREZ
16. ELESBAAM ÁLVAREZ ROSALES
17. JOSÉ MÁRQUEZ GARCÍA
18. Mª DEL CARMEN CABALLOS PIÑERO
19. FEDERICO VELAZQUEZ DE CASTRO
20. Mª AMARANTA CANO SÁNCHEZ
21. PABLO GARCÍA TÚNEZ
22. Mª LUISA CASAS LÓPEZ
23. RAMÓN GUIRAO PIÑEYRO
24. SARA LÓPEZ OLVERA
25. ÁNGELES MORA FRAGOSO
26. IAN KEITH GIBSON RITCHIE
27. KIM PÉREZ FERNÁNDEZ DE FIGARES
1. FRANCISCA LÓPEZ TORRECILLAS
2. ISABEL HUMBERT FERNÁNDEZ
3. SALVADOR SOLER GARCÍA
4. JOSÉ EDUARDO MUÑOZ NEGRO
1. ONOFRE MIRALLES MARTÍN
2. BEATRIZ SÁNCHEZ AGUSTINO
3. MÓNICA DEL CARMEN RODRÍGUEZ GALLEGO
4. PALOMA GÓMEZ ENRÍQUEZ
5. IGNACIO POZO GARCÍA
6. ANDRÉS GÁLVEZ GÁLVEZ
7. MARÍA OSUNA HERRERO
8. JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ PÉREZ-PIRE
9. ANTONIO LUIS ÁLVAREZ-DE MORALES MERCADO (Independiente)
10. MARÍA CRESCENCIA MORENO CORREA
11. ALBERTO PEÑA LÓPEZ
12. JOSÉ LUIS EVANGELISTA MARTÍN
13. ESPERANZA MERCEDES LÓPEZ VARELA
14. CONCEPCIÓN NÚÑEZ MESA
15. ROSAURA AYLLÓN BLANCO
16. ÁNGEL GARCÍA ARIAS
17. MANUEL LUIS MAS ALBÉNIZ (Independiente)
18. JOSEFA JIMÉNEZ GUTIÉRREZ (Independiente)
19. MARTHA MORA SABATEL
20. LUIS ANTONIO ALCALÁ-GALIANO LINARES
21. RAMÓN CRUZ GONZÁLEZ (Independiente)
22. MANUEL CARLOS TITOS RUIZ (Independiente)
23. ÁNGELES LÓPEZ MUÑOZ
24. MARÍA FRANCISCA MOLINA LÓPEZ
25. GEMMA GUTIÉRREZ MOLERO (Independiente)
26. EDUARDO PÉREZ ARCO (Independiente)
27. MACARENA OLONA CHOCLAN
1. DAVID RUIZ BANQUERI
2. JOSÉ GÓMEZ GARCÍA
3. CONCEPCIÓN RUIZ-AMORES REYES (Independiente)
1. Marta Gutiérrez Blasco
2. Mayte Olalla Olmo
3. Antonio Daponte Codina
4. Leticia García Panal
5. Cecilio Sánchez Hita
6. Araceli Lores Torres
7. Manuel Merino Fernández
8. Nikolina Dimitrov
9. Romualdo Benítez Rodríguez
10. Lola Ruiz Doménech
11. Rafa Fuentes-Guerra Soldevilla
12. Raquel Hernández Benítez
13. Álvaro Zapata Carlón
14. Catalina María López Sako
15. Fernando Belbel Laínez
16. Antonia García Jiménez
17. Rubén Cuevas Fernández
18. Mabel García Casco
19. Javier Pascual Granado
20. Eva María García Baños
21. Alberto Palma Valenzuela
22. Lola Muñoz García
23. David Sánchez Coronado
24. María Sánchez Fernández
25. Pablo García Pérez
26. Isabel Toral López
27. Cecilia Cristina Hita Alonso
1. Salvador Fornell Puertas
2. Mar Salas Quiroga
3. Jesús Fernández Cano
1. JUAN MANUEL GARCÍA MONTERO (CCD)
2. CARLOS JAVIER SÁNCHEZ DE MEDINA ALCINA (Independiente)
3. ANA MARÍA ROMÁN COSTELA (CCD)
4. CRISTÓBAL JOSÉ RUSILLO RAMIRO (CCD)
5. SUSANA MARTÍNEZ RUIZ (CCD)
6. JORGE IGLESIAS PUERTA (CCD)
7. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ REYES (CCD)
8. NATIVIDAD ORTIZ FRANCO (CCD)
9. FRANCISCO PÉREZ GARCÍA (CCD)
10. MARÍA JESÚS PIMENTEL PEINADO (CCD)
11. MARÍA ASUNCIÓN MARTÍNEZ ABELLÁN (CCD)
12. CIRO ALEJANDRO SOTO CALVO (CCD)
13. MANUEL RODRÍGUEZ ESTEBAN (CCD)
14. MANUEL VARGAS LARIOS (CCD)
15. JUANA ASENCIO SEPÚLVEDA (CCD)
16. RAFAEL LORCA VALVERDE (CCD)
17. ISIDORO IBÁÑEZ RODRÍGUEZ (CCD)
18. LUIS GONZAGA LEÓN PÉREZ (CCD)
19. PILAR GÓMEZ MARTÍN (CCD)
20. ROSARIO GONZÁLEZ RESPETTO (CCD)
21. GONZALO VÁZQUEZ ONIEVA (CCD)
22. ROSA MARÍA FERNÁNDEZ PORTILLO (CCD)
23. LORENZO VIDAL VIEDMA (CCD)
24. JUANA LOURDES DANERI LOZANO (CCD)
25. JOSÉ MIGUEL GARCÍA ALAMINOS (CCD)
26. FRANCISCO MONTES TORRECILLAS (CCD)
27. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ SORIANO (Independiente)
1. MARÍA YOLANDA PUIG SÁNCHEZ (CCD)
2. MARÍA DOLORES GONZÁLEZ PÉREZ (CCD)
3. FERNANDO JORGE GARCÍA ROMERA (CCD)
4. SARA MARTÍNEZ LÓPEZ (CCD)
1. AURORA GONZÁLEZ GÓMEZ
2. FRANCISCO GARCÍA MARTÍN
3. ANNA BRUNET MEDINA
4. JUAN CARLOS RÍOS MARTÍN
5. JULIO CANTO AREVALO
6. JOSÉ GONZÁLEZ GÓMEZ
7. AURORA ROMERO GONZÁLEZ
8. JOSÉ CARO ROMERO
9. MERCEDES MARGARITA DE LA ROSA FOX
10. ANTONIO GARCÍA MOLINA
11. FRANCISCO CABRERIZO SALMERÓN
12. MARGARITA CERDÁN SÁNCHEZ
13. JUAN BATLLE PIE
14. OLALLA CASTRO HERNÁNDEZ
15. FRANCISCO VALDIVIA MARTÍN
16. PILAR ÚBEDA ORTEGA
17. JUAN GARCÍA FERNÁNDEZ
18. LUIS PAHISSA NIETO
19. INMACULADA CONCEPCIÓN LÓPEZ LÓPEZ
20. JUAN BELMONTE JUNCO
21. MARÍA DOLORES JUNCO GONZÁLEZ
22. ALEJANDRO LLORIZ GARCÍA
23. MARÍA AMPARO PORCEL EXPÓSITO
24. JOSÉ ALBERTO ORTIZ MARTÍNEZ
25. MARÍA VICTORIA COLOMINA MARTÍNEZ
26. FRANCISCO ANTONIO LÓPEZ MARTÍN
27. MARÍA COVADONGA SÁNCHEZ ALONSO
1. FRANCISCO NÚÑEZ CABELLO
2. MARÍA ROSA DALURZO BLANCO
3. ROMÁN ARMIJO ORTEGA
1. PILAR RIVAS NAVARRO
2. JOSÉ MANUEL MOTOS GALERA
3. CARMEN REINA LÓPEZ
4. JOSÉ ÁNGEL CASTILLO JIMÉNEZ
5. KEI FUNG TO FERNÁNDEZ
6. ESTHER RAMALLO LÓPEZ
7. MARÍA ÁLVAREZ SÁNCHEZ
8. R. BENITO ORTEGA HIDALGO
9. ELENA FERNÁNDEZ MALDONADO
10. FRANCISCO M. OSUNA OSORIO
11. ANTONIO RAYA LÓPEZ
12. HÉCTOR JIMÉNEZ JURADO
13. MAYA ALICIA HUERTA RODRÍGUEZ
14. MARISOL DÍAZ REYES
15. LOLA GARCÍA CHICA
16. JUAN CARLOS GALLEGO MARTÍN
17. ANTONIO ORTEGA ARREBOLA
18. JOSÉ LUIS GARCÍA LORENTE
19. ENCARNACIÓN CHICA CABRERA
20. FRANCISCO J. VILLALBA MESA
21. ALBA TOJA BASADRE
22. FERNANDO CANO CALVENTE
23. CELIA RIVAS NAVARRO
24. MARTA MOTOS HENARES
25. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ RIVAS
26. M. TERESA PEDROSA GONZÁLEZ
27. JOSÉ ANTONIO REINA MARTÍN
1. CLEOPATRA PÉREZ RAMALLO
2. JOSÉ CARLOS GARCÍA FERREZ
3. JORDI GARCÍA LAGUNA
4. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ PÉREZ
5. IGNACIO YÁÑEZ SERNA
1. MANUEL FRANCISCO VARO LÓPEZ
2. CARMEN DUARTE LAFUENTE
3. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ AGUILAR
4. LAURA QUIRANTE VALDIVIESO
5. IVÁN LÓPEZ ESPEJO
6. MARÍA DEL PILAR MÍNGUEZ NAVAREÑO
7. ERNESTO QUIRANTE VALDIVIESO
8. MARÍA JOSEFA ARCO CENTENO
9. MIGUEL ÁNGEL ROJAS MUÑOZ
10. MARÍA DEL CARMEN LLADO BOLÍVAR
11. EDUARDO MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍN
12. ANTONIA ROMÁN CORRAL
13. RAFAEL CASTAÑEDA TORRES
14. MARÍA DE LOS ÁNGELES DEL BARCO GARCÍA ROJO
15. FRANCISCO QUILES OTERO
16. ALEJANDRA ARANGUREN ALCAIDE
17. ALONSO REY SUÁREZ
18. MARÍA TRINIDAD AYUSO GUERRERO
19. SALVADOR LÓPEZ SEGURA
20. MARÍA DEL CARMEN GALERA CORPAS
21. PABLO LEOVIGILDO MATAS CAMPOS
22. LIDIA LORENZO DUARTE
23. JOSÉ ANTONIO MARTÍN PÉREZ
24. EMILIA JESÚS MACHADO SANTIAGO
25. MANUEL DUEÑAS PESO
26. MARÍA TERESA VALVERDE SERRANO
27. JULIO MÍNGUEZ GONZÁLEZ
Sin candidatos
1. MARÍA DEL MAR OSUNA VARGAS (Independiente)
2. SONIA DEL CARMEN AHLROTH PÉREZ
3. LUIS DE MANUEL JEREZ
4. ANDREA CRISTINA PRIETO GARCÍA
5. JOSÉ GALINDO GÓMEZ (Independiente)
6. MARÍA DEL MAR DE MANUEL JEREZ
7. ANTONIO SALINAS CERVI
8. EVANGELINA CHAMORRO CHAMORRO
9. VÍCTOR FEDERICO LÓPEZ VELASCO (Independiente)
10. VANESA BOSCH RUIZ
11. FRANCISCO PRIETO TORO
12. MARÍA SALOME ZURITA URBANO
13. LUIS EDUARDO VILLANUEVA AHLROTH
14. MARÍA DEL CARMEN BAJO CREMER
15. JOSÉ MIGUEL MARIN ESCRIBANO (Independiente)
16. ANTONIA BALLESTEROS OLMO
17. JAVIER PRIETO GARCÍA
18. GLORIA GARCÍA-LIGERO FUENSALIDA
19. ISMAEL CARRILLO MARTÍNEZ
20. IRENE GALINDO GÓMEZ
21. JOSÉ ANTONIO ORTEGA HITOS
22. MARÍA ESTHER CABA MOLINA
23. SALVADOR MAINE LÓPEZ
24. MARÍA DEL CARMEN CALVO DOMÍNGUEZ
25. RAFAEL RUIZ PUENTE
26. PATRICIA MUROS REJÓN
27. ANTONIO JOSÉ PEREGRINA ESPADAS (Independiente)
1. YAKO SERYANO NAVON (Independiente)
2. MAR RAMOS OSUNA (Independiente)
3. HERBERT MAX TROLL
1. LUIS DE HARO-ROSSI GIMÉNEZ (Independiente)
2. LUIS DE HARO-ROSSI MATAS (Independiente)
3. MARÍA DEL CARMEN ZARCO FERNÁNDEZ (Independiente)
4. MARÍA ISABEL PALOMO LARIOS (Independiente)
5. EMILIO GONZÁLEZ SANTIAGO (Independiente)
6. JUAN DE DIOS VALVERDE CARRILLO (Independiente)
7. EVA MARÍA MEGÍAS RODRÍGUEZ (Independiente)
8. ANA DE HARO-ROSSI MATAS (Independiente)
9. EUGENIO FERNÁNDEZ MARTÍN (Independiente)
10. JAVIER PARRA ROSALES (Independiente)
11. INMACULADA BELTRÁN GARRIDO (Independiente)
12. LEOVIGILDO MATAS HOCES (Independiente)
13. MARCELA RAQUEL AROS FERNÁNDEZ (Independiente)
14. RAFAEL FONSECA AGUILAR (Independiente)
15. NICOLÁS HEREDIA GONZÁLEZ (Independiente)
16. ANA MATAS HOCES (Independiente)
17. GUSTAVO GARCÍA-VILLANOVA FERRÓN (Independiente)
18. ANDREA MELANY GARCÍA INFANTES (Independiente)
19. JOSÉ GUALDA CAMACHO (Independiente)
20. CARLOS MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA (Independiente)
21. MARÍA CONSOLACIÓN PEULA VÍLCHEZ (Independiente)
22. ANTONIO MATAS ANAYA (Independiente)
23. MARÍA ISABEL GARCÍA PALOMO (Independiente)
24. ALONSO CARBONELL MARTÍN (Independiente)
25. REYNALDO HUIZA REDOLFI (Independiente)
26. ANTONIO CASTILLA LORENZO (Independiente)
27. IRENE CASTILLA PEULA (Independiente)
1. ESPERANZA FERNÁNDEZ ROSALES (Independiente)
2. JOSÉ MARTÍN ROBLEDO (Independiente)
3. PURIFICACIÓN ROSILLO GARRIDO (Independiente)
4. LAETITIA GILLARD (Independiente)
5. ALESSANDRO MARIANI (Independiente)
1. MARÍA SOCORRO MARTÍN ROMERO
2. ELISA MARÍA ROLDAN PEÑA
3. TASIA ARANDEZ SÁNCHEZ
4. RAFAEL PAYAN BURGOS
5. FRANCISCO BRITO MUSTELIER
6. LORENA MANRIQUE VARGAS
7. MÓNICA DE LA FLOR HEREDIA
8. DIEGO BAYÓN FERNÁNDEZ
9. PEDRO JOSÉ GEA GARCÍA
10. ALEJANDRO HUELMA MOLINA
11. CARLOS LUIS MUROS VIDAL
12. MARÍA MARTÍN RUIZ
13. GORA SARR
14. ANA ESMERALDA GÓMEZ REYES
15. ÁNGEL JOSÉ PUENTE RODRÍGUEZ
16. PENÉLOPE ADELAIDA LUQUE SÁNCHEZ
17. DAVID PERALTA VÁZQUEZ
18. PAULA LIDIA OPRICA
19. DAVID ARANDA MUROS
20. MARÍA TERESA PORCEL REINOSO
21. ENRIQUE GÓMEZ MARTÍN
22. ANA ROMERO DOMINGO
23. FRANCISCO DE ASÍS BURGOS MORENTE
24. ESTHER SANTOS MARTÍN
25. ASIER FRANCO VALENTÍN
26. DUNIA REYES CASTRO
27. ANTONIO TOMAS MORENO MIRÓN
1. BEATRIZ BERZAL HERRANZ
2. MIGUEL DOMÍNGUEZ EXPÓSITO
3. INÉS BUENDÍA TORRES
1. PABLO FERNÁNDEZ BACA
2. REMEDIOS ROLDAN ÁVILA
3. ANTONIO JESÚS HIGUERAS ARANDA
4. MARÍA DEL CARMEN VALERO GALLEGO
5. JESÚS GREGORIO FERNÁNDEZ-MONTESINOS MELLADO
6. MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ DEL MÁRMOL ALBASINI
7. JUAN MANUEL SEGURA BUENO
8. LIDIA MARÍA MORENO ESPIGARES
9. CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ PADIAL
10. LAURA ESPERANZA MUÑOZ CANTÓN
11. MANUEL SOLA GARCÍA
12. MARÍA ELIA PERTÍÑEZ SORIA
13. JOSÉ ENRIQUE SALCEDO MENDOZA
14. RAFAELA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
15. JOSÉ ÁNGEL CASTRO RUIZ
16. SANDRA CORREA ADAIL
17. ENRIQUE JAVIER NOGUERAS VALDIVIESO
18. MANUELA RUIZ JIMÉNEZ
19. ANTONIO GERARDO CHECA GONZÁLEZ
20. ELISA ISABEL ROLDAN GUTIÉRREZ
21. CARLOS BAÑOS MORENO
22. ENCARNACIÓN GARRIDO MARTÍN
23. GABRIEL ALEJANDRO PINEDA RICO
24. ANA MARÍA PUGA GONZÁLEZ
25. JOSÉ ANTONIO DELGADO MOLINA
26. ROSER POL FA
27. JUAN JOSÉ CORREA BERNARDO
1. PILAR ALASTRUE FUNES
2. RAMÓN FERNÁNDEZ PÉREZ
3. JOSÉ FRANCISCO BRAVO SÁNCHEZ
1. Andrés Cardenete Montiel
2. Elena Mayorga Pérez
3. Leticia Villar Alonso
4. Carlos Alba Raya
5. Rosa María Rovira Lobato
6. Rafael Vázquez García
7. Carmelo Sánchez Sanjurjo
8. María Carmen Castellano Carmona
9. Raquel Beatriz Ontiveros Luzón
10. Débora Godoy Izquierdo
11. Luis Manuel Escribano Ortiz
12. Rubén Cañadas Salas
13. Nuria Esther Castillo Rivas
14. Susana Correa Cabrera
15. María Pilar Gil Jaldo
16. Manuel Ortega Ruiz
17. Miguel Medina Giménez
18. Paloma Mesa Única
19. Nieves López Berenguer
20. Olga María Verano Mesa
21. Francisco José Canales López
22. José Luis Mesa Morente
23. Purificación Reina Torres
24. Ana Fernández Cortés
25. Blanca María Ayora Pareja
26. David Peña Rodríguez
27. Blanca Sánchez Cabrera
1. Gonzalo Marcos Orihuela
2. María Victoria Funcia Artola
3. Fernando Cera Corral
1. JUAN FÉLIX MUÑOZ SÁNCHEZ
2. MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ
3. RICARDO RODRÍGUEZ TORTI
4. PATRICIA GAVILÁN MAZANA
5. MARIO PABLO SÁNCHEZ BARRON
6. MARÍA ROSA MERCADO ALONSO
7. AUGUSTIN MARIE NDOUR NDONG
8. RAQUEL FERNÁNDEZ GÓMEZ
9. FRANCISCO JAVIER GARCÍA ASENSIO
10. MARTA CASTILLO FERNÁNDEZ
11. RAFAEL TRALLERO CABIECES
12. REMEDIOS GARCÍA ÁLVAREZ
13. JOSÉ GABRIEL CASTILLO HIDALGO
14. ANA ISABEL SÁNCHEZ TORRES
15. RAFAEL MARTÍNEZ MERCADO
16. SUSANA MARÍA RODRÍGUEZ HUERTAS
17. MARCELO MANUEL HERNÁNDEZ MASTROPASCUA
18. MARÍA AMPARO HUERTAS MOGIO
19. JOSÉ ANDRÉS COBOS FERNÁNDEZ
20. RAQUEL CASTILLO FERNÁNDEZ
21. RAÚL DÍAZ HUERTAS
22. MARÍA DOLORES LINDE IZQUIERDO
23. LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ HUERTAS
24. MARÍA PAULINA RODRÍGUEZ HUERTAS
25. ÁLVARO MACIAS FIGUEROA
26. AMPARO GUADALUPE RODRÍGUEZ HUERTAS
27. JOSÉ MANUEL RUIZ LÓPEZ
Sin candidatos
1. julio Francisco Vao Escobar
2. Esther María García Árbol
3. Diego Jesús Martínez García
4. María Teresa Salas García
5. Alejandro Andrés Baena Fernández
6. José Luis Rodríguez García
7. Santiago Alonso García
8. Alicia Fernández Salcedo
9. Marcial Gusano González
10. Jacqueline Zufri Barrilado
11. César Nogueras Nogueras
12. Encarnación García León
13. Sergio Antonio García Mateos
14. Piedad Estévez Martínez
15. Jesús Moya Carmona
16. Juan Miguel Ballesteros Díaz
17. Natividad Morón Morón
18. Juan Manuel Ruiz Martínez
19. María Asunción Ruiz García
20. Ramón Lechuga Olmo
21. Manuel Salvador Cabrerizo
22. María Eva Guerrero Quiles
23. Francisco Maldonado Rodríguez
24. María del Mar Bueno Madrid
25. Juan Armenteros Álvarez
26. Margarita Largacha Arriaza
27. Juan Pedro López Montoya
Sin candidatos
1. MANUEL PÉREZ GARCÍA
2. MARÍA DEL CARMEN ROJAS ROJAS
3. FERNANDO MARTÍN-VIVALDI MARTÍNEZ
4. MARÍA ANGUSTIAS BUENDÍA RAYA
5. IGNACIO PÉREZ BUENDÍA
6. DIEGO ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
7. MARÍA NIEVES MESA RODRÍGUEZ
8. MANUEL SEGURA JIMÉNEZ
9. ANTONIO MUROS FUENTES
10. ISABEL JIMÉNEZ MARTÍN
11. CARMEN LÓPEZ ESTAUSTE
12. MARÍA PAZ COBO GONZÁLEZ
13. JUAN MANUEL GARRIDO JIMÉNEZ
14. JOSÉ JAVIER ESQUIVIAS LÓPEZ-CUERVO
15. CARMEN MOLEÓN ORTEGA
Sin candidatos