Reapertura de Lefties en Nevada. IDEAL

Lefties vuelve al Nevada con novedades más allá de la ropa

La tienda del Grupo Indite es el principal estreno de la temporada tras un tiempo de reforma

C. L.

Sábado, 4 de octubre 2025, 12:32

Comenta

Novedades en el centro comercial Nevada tras el final del verano. Lefties ha abierto de nuevo sus puertas al público tras un tiempo de reforma. El motivo era una gran novedad de la que ya pueden disfrutar sus clientes. La gran tienda propiedad de Inditex ya incluye la sección de hogar.

MÁS INFORMACIÓN

La nueva tienda de Lefties, la cadena española de moda asequible perteneciente al Grupo Inditex, es el principal estreno de la temporada. El gran local de la marca en la planta baja del centro comercial llevaba en reformas todo el verano. Ha cumplido sus previsiones de apertura y ya incluye la sección de hogar de la firma, según explicaron e su día a IDEAL desde Galerías Comerciales, la empresa propietaria de Nevada Shopping.

La vuelta de Lefties incluye así además de moda y zapatos un nuevo concepto denominado Lefties Home, con decoración accesible para comedor, cocina, baño, salón y dormitorio, con diseño actual y precios competitivos.

