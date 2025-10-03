El Nevada adelanta la Navidad con el montaje de su árbol gigante La estructura utilizada en años anteriores tiene 573.570 puntos de luz, 2.400 cordones de luz LED, 3.500 lámparas flash y 2.635 metros de hilo luminoso

C. L. Viernes, 3 de octubre 2025, 17:15 | Actualizado 17:20h.

Todavía no hemos bajado de los 30ºC y parece que el verano se resiste a marcharse hasta el año que viene. Pero, el centro comercial Nevada de Armilla ya ha adelantado la llegada de la Navidad con el montaje de su árbol gigante. Desde hace unos días, varios operarios, ayudados por una grúa, se centran en armar la estructura decorativa.

En los últimos años, el centro comercial Nevada Shopping contrató la instalación de un árbol de 57 metros de alto con el fin convertirse en el más grande de España, superando a Vigo, con 40,5 metros, y Badalona, con 40 metros en esta carrera.

La estructura mencionada tiene 573.570 puntos de luz, 2.400 cordones de luz LED, 3.500 lámparas flash y 2.635 metros de hilo luminoso.

Como todos los años, se espera que el centro comercial celebre un evento de encendido de luces en el que el árbol será el protagonista.