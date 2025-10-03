Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Montaje del árbol de Navidad en el centro comercial Nevada. IDEAL

El Nevada adelanta la Navidad con el montaje de su árbol gigante

La estructura utilizada en años anteriores tiene 573.570 puntos de luz, 2.400 cordones de luz LED, 3.500 lámparas flash y 2.635 metros de hilo luminoso

C. L.

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:15

Comenta

Todavía no hemos bajado de los 30ºC y parece que el verano se resiste a marcharse hasta el año que viene. Pero, el centro comercial Nevada de Armilla ya ha adelantado la llegada de la Navidad con el montaje de su árbol gigante. Desde hace unos días, varios operarios, ayudados por una grúa, se centran en armar la estructura decorativa.

En los últimos años, el centro comercial Nevada Shopping contrató la instalación de un árbol de 57 metros de alto con el fin convertirse en el más grande de España, superando a Vigo, con 40,5 metros, y Badalona, con 40 metros en esta carrera.

La estructura mencionada tiene 573.570 puntos de luz, 2.400 cordones de luz LED, 3.500 lámparas flash y 2.635 metros de hilo luminoso.

Como todos los años, se espera que el centro comercial celebre un evento de encendido de luces en el que el árbol será el protagonista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  2. 2

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  3. 3 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  4. 4

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  5. 5 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  6. 6 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  7. 7

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  8. 8 La toma de los Javis, Federico y Granada
  9. 9 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  10. 10

    Salud investiga una intoxicación leve en un hospital de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Nevada adelanta la Navidad con el montaje de su árbol gigante

El Nevada adelanta la Navidad con el montaje de su árbol gigante