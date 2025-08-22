El niño de un pueblo de Granada criado entre perniles de cerdo al frente d euna gran saga de jamoneros José Francisco Fernández, biznieto de fundador de Jamones de Juviles, tras realizar sus estudios en Granada capital, Madrid e Inglaterra, trabaja desde hace seis años en el saladero-secadero de su familia, situado en la localidad alpujarreña de Juviles

Rafael Vílchez Viernes, 22 de agosto 2025, 23:36 Comenta Compartir

Tradición familiar. José Francisco Fernández Valverde, nacido en Juviles hace 30 años, forma parte de la cuarta generación de una familia dedicada a la producción de jamones en su pueblo alpujarreño de Juviles. Esto indica una larga tradición en el negocio, donde el conocimiento y la experiencia se han transmitido de una generación a otra. José Francisco, su hermano, Javier (que está de comercial en Almería) y su padre, José, trabajan en la empresa familiar continuando el legado de su bisabuelo y abuelo, José Fernández Lara.

José Francisco estudió primero en la escuela de Juviles hasta septo de primaria. Uno de sus maestros fue don Enrique. Después pasó a Cádiar hasta cuarto de la ESO y más adelante realizó el Bachiller en Ugíjar. Después marchó a Granada capital para estudiar Empresariales en la Escuela Internacional de Gerencia. También estudió Inglés y terminó los cursos en Inglaterra, en la Universidad de Derby. Más adelante realizó un máster en el Instituto de Empresas de Madrid. Hace seis años se incorporó a la empresa Jamones de Juviles. La madre de José Francisco nació en Cádiar y se llama María Isabel. Su padre se llama José. Esta empresa da trabajo a entre 15 y 20 personas. En las instalaciones de Jamones de Juviles, que se extienden por 10.000 metros cuadrados de superficie, se pueden secar al natural más de 300.000 piezas. José Francisco también es un profesional en el corte del jamón.

José Francisco Fernández Valverde es un emprendedor estupendo. Se caracteriza por su trabajo duro, visión clara y habilidades de liderazgo, como la comunicación afectiva. Él sabe adaptarse a los desafíos del mercado. A igual que su familia, él tiene las ideas claras y la capacidad de planificar a largo plazo. La familia Fernández Lara ha triunfado en su pueblo de Juviles. Ha logrado el éxito dentro y fuera de España a través de su negocio. Sus productos satisfacen a sus muchos clientes.

Temas

Gastronomía

Granada

Juviles

Trabajo