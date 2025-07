La Junta comparte la «frustración» por la pérdida del grado de IA en Granada

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, no solo comprende la «frustración» de Granada, de su universidad y sus instituciones y sus empresas por la pérdida del grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, sino que la comparte porque, como ha recordado, la inclusión de esta asignatura en la programación de la UGR para este curso 2025/26 respondía a una «apuesta estratégica» del Gobierno andaluz.

MÁS INFORMACIÓN Siete argumentos generales que dejan a Granada sin la titulación de Inteligencia Artificial

El consejero de Universidad ha asistido a la clausura de la gala final del programa 'Startup Andalucía Roadshow', en el marco de la celebración del Alhambra Venture, y ha atendido las cuestiones de los periodistas sobre el informe desfavorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), que ha tumbado este grado de IA y otros cuatro estratégicos para Granada. Villamandos ha dejado claro que este organismo, adscrito a su consejería, funciona de manera absolutamente autónoma e independiente.

«Quien culpe a la Junta, como Junta de Andalucía, o no sabe cómo funcionan los procedimientos y habla desde el desconocimiento o desde el oportunismo político. Están acostumbrados a manipular instituciones y se creen que también lo hacemos», ha reprochado Villamandos, en referencia a las duras críticas socialistas por la pérdida del grado de IA para Granada.

El consejero ha aclarado así que los informes de la agencia son absolutamente independientes, de hecho solo trata con la Universidad y envía sus resultados al Ministerio.

«Es verdad que estamos acostumbrados a que otros partidos políticos no garanticen la independencia de las instituciones, nosotros somos garantes absolutos de la independencia, si no estaríamos poniendo en riesgo su supervivencia porque si no no tendría reconocimiento de la UE», ha recordado.

Desasosiego

El consejero también ha puesto en foco que para la propia Junta de Andalucía la decisión de la agencia ha supuesto una decepción inesperada. «Nosotros también estamos en una situación de desasosiego. La planificación de los grados es estratégica y la realiza la Junta de Andalucía. En el caso concreto del grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial para la UGR hay un carácter estratégico especial porque no solo es una apuesta decidida del Gobierno andaluz y de Granada sino también del Gobierno de Melilla. Todo lo que sea reforzar la ciudad y la población de Ceuta y Melilla tiene una dimensión muy superior a la que podemos entender en nuestro territorio, es una cuestión de seguridad nacional», ha subrayado Villamandos.

El grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la UGR iba a impartirse desde este curso de forma compartida entre la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de Telecomunicaciones de la UGR y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla. Un total de 168 alumnos habían realizado la preinscripción en el título en primera instancia y 70 hubieran podido matricularse.

Villamandos ha respaldado el criterio del rector de la UGR, Pedro Mercado, «con el que he estado trabajando mano a mano buscando posibles soluciones» de que la titulación ya no se imparta este curso, sea cual sea el resultado del recurso contra el informe desfavorable, para dar certidumbre a los estudiantes «que no pueden estar esperando a que se resuelva un recurso en el mes de septiembre u octubre sin saber el resultado». «Es una decisión acertada pensando en los alumnos y vamos de la mano la UGR y la consejería para que todos los procesos que vienen a continuación, tanto el recurso como una nueva verificación si fuera necesaria, sean lo más ágiles posibles», ha subrayado Villamandos, que ha mostrado su total confianza en que el próximo curso la UGR impartirá el grado.

Con respecto al informe desfavorable y los motivos esgrimidos por la agencia, Villamandos se ha mostrado respetuoso con los criterios de los evaluadores «que son totalmente ajenos a la comunidad autónoma y externos» y no ha entrado a valorarlos. «Lo que lamento es que se haya producido esta situación, por el desajuste que produce en toda la planificación estratégica», ha incidido.

Villamandos ha mostrado, no obstante, su confianza en la agencia, después de que el rector de la UGR la cuestionara el día anterior.

«Hacemos un flaco favor si ponemos en duda su papel. El 90% de los títulos que han sido evaluados han tenido una valoración positiva, si la ponemos en duda, cuestionamos también los informes positivos», ha dicho Villandamos, que apuesta por mantener la independencia de la agencia y «corregir desajustes» en este caso en el que seha producido un resultado «anómalo que a nosotros también nos sorpende».