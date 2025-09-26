Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El carril ciclopeatonal está construido por sus extremos. Pepe Marín

La Junta y el Ayuntamiento de Armilla acercan posturas entorno al carril peatonal con el PTS

Las obras llevan un año y cuatro meses paralizadas por un conflicto urbanístico, ya que el vial va por unos terrenos que no están disponibles

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:02

La Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Armilla han acercado posturas acerca del conflicto urbanístico que atañe al carril ciclopeatonal entre este municipio y ... el PTS, cuya obra lleva parada un año y cuatro meses. Ambas administraciones han mantenido este jueves un encuentro en el que ha habido avances significativos en el desbloqueo del vial, aunque no se han conocido los detalles, ya que prefieren mantener en silencio los progresos hasta que se materialicen en la reanundación de las obras.

