La Junta y el Ayuntamiento de Armilla acercan posturas entorno al carril peatonal con el PTS

La Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Armilla han acercado posturas acerca del conflicto urbanístico que atañe al carril ciclopeatonal entre este municipio y ... el PTS, cuya obra lleva parada un año y cuatro meses. Ambas administraciones han mantenido este jueves un encuentro en el que ha habido avances significativos en el desbloqueo del vial, aunque no se han conocido los detalles, ya que prefieren mantener en silencio los progresos hasta que se materialicen en la reanundación de las obras.

El Ayuntamiento de Armilla, afectado por la parálisis de esta obra, lanzó en mayo un ultimátum a la Junta, como paso previo a llevar este asunto a los tribunales. Desde alcaldía pidieron al Gobierno andaluz que cumpliese con sus competencias y despejase unos terrenos de su titularidad para poder continuar con el vial.

Soluciones

Después de este paso de Armilla, se ha producido -tras el verano- esta reunión entre la delegación de Fomento en Granada y el Consistorio armillero de la que se podrían desprender soluciones, aunque aún no se conocen los detalles.

En febrero de 2023 comenzaron las obras de un vial muy esperado: la conexión peatonal entre Granada y Armilla a través del PTS, necesaria para salvar la autovía. Actualmente, dos años y siete meses más tarde, no está terminado este proyecto que tenía un plazo de ejecución de ocho meses. Es más, la obra lleva desde mayo de 2024 completamente paralizada y sin solución a la vista.

Todavía no existe la fórmula urbanística para salvar el recorrido de este carril que pisa un terreno al que no puede acceder físicamente. Esto no se aclaró cuando se iniciaron los trabajos de construcción del camino. Se pensó que la solución para poder acceder al solar llegaría y el vial podría terminarse. Pero no ha sido así. Los extremos sí se han concluido pero han quedado descolgados 150 metros. La maleza y los materiales de la obra almacenados –cada vez con más aspecto de abandonados– son el paisaje que ha dejado la obra interrumpida.