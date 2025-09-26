Las obras del metro tienen ya más de dos kilómetros de carriles

Las obras del metro avanzan y ya son tan visibles que hay zonas por las que parece que pudiesen pasar en breve los vagones. La ... ampliación sur del metro de Granada está presente en todas las calles del recorrido.

En Churriana de la Vega llama la atención la presencia de los carriles de vía en la glorieta de la calle Santa Lucía con San Ramón. En esta zona, se aprecian los pórticos ya instalados que sujetan los carriles de vía y los encofrados (barras de madera horizontales) para llevar a cabo su hormigonado. Estos trabajos de superestructura de vía se realizan en el primer subtramo de la calle San Ramón.

De carriles ya hay 2.230 metros lineales (2,23 kilómetros) en toda la obra. Se trata de la plataforma con vía montada, dato que equivale a un nivel de ejecución del 26% , ya que el total de metros de vías montar en la totalidad del trazado de la obra son 8.500 metros lineales. Hay que tener en cuenta que aunque el trazado total son 4.600 metros, es decir, 4,6 kilómetros, la mayoría del trazado es de vía doble, de ahí que sean 8.500 metros lineales.

Según avanzan los trabajos se que a principios de año se puedan realizar las pruebas que pondrán en funcionamiento los trenes entre la parada término armillera y Las Gabias pasando por Churriana de la Vega. Las obras son plenamente visibles en estos tres municipios que conviven con los trabajos y que, a cambio, ganarán una conexión rápida y regular con la capital. El metro revolucionará Churriana y Las Gabias donde el suelo ya se ha revalorizado y se espera un gran avance social y económico. Armilla ya tiene experiencia y confirma el cambio sustancial que provoca la llegada del metro a un municipio.

Las obras han cruzado ya el ecuador. Según datos de la consejería de Fomento, el tramo uno, entre Armilla y Churriana de la Vega, que se inició en diciembre de 2023, están ya a más del 50% de ejecución. El trayecto dos, entre Churriana y Las Gabias, está a más de 42% y se comenzó más tarde, en abril de 2024. Se prevé que ambos se concluyan a principios de 2026 porque el recorrido gabirro tiene menos complicación que el churrianero que atraviesa la arteria principal y más urbana del municipio.Los trabajos son visibles por los casi cinco kilómetros del recorrido de la extensión. En algunas calles es fácil imaginar cómo serán las paradas y en todas se divisa ya por dónde pasarán los trenes. Los elementos significativos ya tienen presencia en las calles de estos municipios del Área Metropolitana.