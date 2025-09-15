La Junta advierte que los pisos turísticos revocados por el Gobierno siguen siendo legales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abría este domingo el curso político en Málaga con un mitin multitudinario en el que, además de lanzar la ... carerra de María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía, lanzaba un anuncio estrella: la retirada del Registro Único de Arrendamientos de 53.000 viviendas turísticas en toda España, con la intención de que pasen a ser alquileres de larga duración. En la provincia de Granada hay 1.250 viviendas turísticas, 620 de ellas en capital, que no han pasado el nuevo filtro del Gobierno y que a partir de ahora se quedan sin el número de registro obligatorio que necesitan para poder anunciarse en las plataformas digitales, como Booking o Airbnb.

Sin embargo, una cosa es que el Gobierno exija a las plataformas que retiren estos anuncios y otra muy distinta que las viviendas no puedan seguir operando legalmente. En Andalucía la competencia sobre la actividad turística de una vivienda es exclusiva de la Junta y mientras mantengan la licencia autonómica en regla, los propietarios de estas viviendas pueden seguir dedicándolas al alquiler turístico.

Lo ha dejado clarísimo este lunes el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal: «Las viviendas que falsamente dice Sánchez haber sacado del registro de la propiedad no son ilegales».

El consejero ha acusado a Sánchez y Montero de «vender humo» y ha recordado que la competencia sobre la actividad turística de una vivienda es exclusiva de la Junta, que es la que puede legalizar o ilegalizar estas actividades.

«Las viviendas que falsamente dice Sánchez haber sacado del registro de la propiedad no son ilegales. La norma por la que se habilita al registro de la propiedad, es una norma de más que dudosa legalidad, que nació muerta, con informes demoledores del Consejo de Estado y la advertencia de Europa de iniciar un expediente por ir manifiestamente en contra del reglamento europeo y con un recurso en contra ante la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo. Se ha generado, en consecuencia, una gran inseguridad jurídica que perjudica de forma directa al ciudadano», ha valorado el consejero.

Además, ha acusado de llegar a Andalucía a atentar contra su mayor industria. «El problema de la falta de vivienda en España y Andalucía no esta en el turismo. El problema está en la nefasta Ley la vivienda, aprobada por decreto y con nocturnidad por el sanchismo que demoniza a los propietarios de viviendas, a los ahorradores y la clase media andaluza y premia a los okupas», ha arremetido el consejero.

«Si en España hay casi cuatro millones de viviendas vacías y 640.000 en Andalucía, el problema no es el turismo ni las viviendas turísticas. El problema es la ley de la vivienda de Sánchez», ha insistido.

Bernal ha recordado que el Gobierno prometió que, desde el mes de julio, las viviendas de uso turístico que no contaran con el código de registro del Gobierno no podrían seguir anunciándose en las plataformas, mientras que a día de hoy no se han eliminado los anuncios.

«El Gobierno sanchista del cupo catalán vuelve a mentir a los andaluces; prometieron que en el mes de julio dejaría de haber VUT ilegal en las plataformas y a fecha de hoy, lo cierto y más allá de los anuncios mitineros de Sánchez, no se ha eliminado ni un solo anuncio de esas plataformas», ha denunciado Bernal.

«Sánchez no puede venir a Andalucía a atacar al turismo y a apropiarse de los logros de Juanma Moreno en materia de promoción de vivienda social o de regulación de viviendas turísticas», ha recriminado.

«Electoralista»

En la misma línea, este lunes en Granada, a preguntas de los periodistas tras participar en la ofrenda floral a la Virgen de las Angustias, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha tildado de «electoralistas» el anuncio sobre la revocación de los permisos a los pisos turísticos.

Díaz ha acusado a Sánchez de querer apropiarse de la gestión del Gobierno andaluz en materia de vivienda y lamentó que, antes del mitin, en una visita institucional a unas viviendas protegidas que se construyen en el marco de una colaboración público privada que incluye al Ayuntamiento de Málaga, aprovechara para «hacerse una foto cuando el Gobierno de España no aporta ni un solo euro».

«Aprovecha una vez más a Andalucía para intentar presumir de una gestión que recuerdo que no es suya», ha lamentado Díaz, que ha asegurado que en la Junta están «muy acostumbrados a los anuncios del presidente del Gobierno, que son anuncios electoralistas» mientras desde la comunidad autónoma se sigue «trabajando y poniendo orden en las viviendas turísticas».

En este sentido, tanto Díaz como Bernald han reivindicado los esfuerzos que están realizando desde la Consejería de Turismo «de la mano de los ayuntamientos» para «ordenar las viviendas turísticas». Por contra, ambos consejeros han insistido en que el problema de la vivienda en España «lo ha generado la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez».

«Prioridad» del Gobierno

Por su parte el delegado del Gobierno en Andalucía y secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández (PSOE) ha salido en defensa de la medida del Gobierno de España, que asegura que ayudará a los jóvenes y familias que buscan un hogar, y ha aplaudido que en la provincia 1.250 viviendas vuelvan al alquiler estable.

«Esto significa que en Granada más de mil familias tendrán la posibilidad de acceder a una vivienda en alquiler a precios más razonables. Es un alivio además para los jóvenes que quieren independizarse y para quienes no pueden asumir precios abusivos», ha explicado.

El dirigente socialista ha recordado que la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía «y, por tanto, una de las prioridades políticas del Gobierno que ha destinado una cantidad de recursos importantes a vivienda». Así ha reivindicado que en la provincia, casi 58 millones de euros se han destinado para nueva construcción de parques de viviendas para alquiler en municipios como Granada, Peligros, Baza, Cúllar o Puebla de Don Fadrique.

«Nuestro objetivo no es solo construir más sino también liberar aquellas viviendas atrapadas en la especulación y ponerlas al servicio de la gente», ha apostillado.

Fernández ha resaltado que España es pionera en Europa en la regulación de los pisos turísticos ilegales, gracias al Registro Único de Alojamientos Temporales impulsado por un sistema conectado con las plataformas digitales y que permite retirar de la oferta aquellas viviendas que incumplen la ley. «Es un modelo de transparencia y control que sitúa a nuestro país a la vanguardia de Europa y que otros todavía no tienen», ha remarcado.

En contraposición, ha denunciado la «falta de compromiso del Gobierno andaluz de Moreno Bonilla que ni aplica la Ley de Vivienda del Gobierno de España que está bajando el precio del alquiler en aquellas comunidades que sí se han acogido a ella ni invierte en nuevas promociones».