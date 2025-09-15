Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cajetines para viviendas turísticas en el centro de Granada. Ideal

La Junta advierte que los pisos turísticos revocados por el Gobierno siguen siendo legales

Los consejeros Bernal y Díaz acusan al Gobierno de «vender humo» mientras Pedro Fernández aplaude que en Granada «1.250 viviendas vuelvan al alquiler estable»

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:56

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abría este domingo el curso político en Málaga con un mitin multitudinario en el que, además de lanzar la ... carerra de María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía, lanzaba un anuncio estrella: la retirada del Registro Único de Arrendamientos de 53.000 viviendas turísticas en toda España, con la intención de que pasen a ser alquileres de larga duración. En la provincia de Granada hay 1.250 viviendas turísticas, 620 de ellas en capital, que no han pasado el nuevo filtro del Gobierno y que a partir de ahora se quedan sin el número de registro obligatorio que necesitan para poder anunciarse en las plataformas digitales, como Booking o Airbnb.

