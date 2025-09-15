Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juanma Moreno, a su llegada a la reunión de la ejecutiva nacional del Partido Popular. Eduardo Parra. Europa Press
Política andaluza

El anuncio de Pedro Sánchez sobre pisos turísticos vuelve a invadir competencias de la Junta, según Juanma Moreno

El presidente asegura que hay mucho de artificio y poco de realidad en la política de vivienda del presidente del Gobierno

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:28

El choque entre el Gobierno y la Junta de Andalucía por la política de vivienda está escribiendo un nuevo capítulo. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ... se ha referido al anuncio lanzado por Pedro Sánchez en el mitin de Málaga sobre la retirada de pisos turísticos para asegurar que se trata de fuegos de artificio, ya que la Administración central del Estado no tiene competencias para poner en marcha esa medida al formar parte de ámbito de actuación de las comunidades autónomas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  3. 3

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  4. 4

    El edificio comercial frente a Trauma dará paso a una promoción de 56 viviendas
  5. 5

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  6. 6

    Muchas ganas pero poco talento
  7. 7 Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero
  8. 8

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  9. 9

    ¿Quién colgó al Rey Chico en la Gran Vía de Granada? ¿Y cuándo?
  10. 10

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El anuncio de Pedro Sánchez sobre pisos turísticos vuelve a invadir competencias de la Junta, según Juanma Moreno

El anuncio de Pedro Sánchez sobre pisos turísticos vuelve a invadir competencias de la Junta, según Juanma Moreno