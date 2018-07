Caso Juana Rivas: «¿Esta es la justicia que tenemos?» 03:30 PEPE MARÍN Los vecinos de Juana Rivas lamentan la sentencia y confían en que la recurra y consiga evitar la cárcel JAVIER MORALES MARACENA Viernes, 27 julio 2018, 12:51

Los vecinos de Juana Rivas en Maracena han conocido la sentencia a través de los medios de comunicación que desde las once de la mañana están apostados a las puertas de su vivienda. Por el momento, la madre, condenada a cinco años de cárcel por la presunta sustracción de sus dos hijos, no se ha pronunciado ante los medios de comunicación.

En la calle, los habitantes del barrio en el que residen Juana y sus padres, pedían justicia para la madre de Maracena tras una sentencia para ellos inesperada. Confían en que sea recurrida, los tribunales tengan en cuenta los presuntos malos tratos que ha sufrido y cambie la suerte de Rivas. «Tiene muy mala sombra que un hombre maltrate a una mujer y encima se quede con los hijos. No hay por qué meterla en la cárcel, porque ella no los ha abandonado, los ha recogido. ¿Esta es la justicia que tenemos?», señalaba Trini Vaquero.

«Ni una madre se puede llevar los hijos del padre ni una madre tampoco. Está defendiendo a sus hijos como madre», comentaba su hija, María. A su juicio, los perjudicados son los dos hijos de Juana. Como madres, insisten, ellas también hubieran huido para proteger a sus hijos.

«Somos vecinos de toda la vida de donde vive su madre y esto es una pena, nosotros no lo vemos así», lamentaba Adora Aybar, que no creía posible esta resolución. Otro vecino se mostraba cauto: «Las noticias son contradictorias, tiene que decidir la justicia. Estará pasando bastante esa mujer. No conozco al padre, solo lo que se ha dicho en la prensa, es una cosa difícil, que no se la deseo a nadie», opinaba Ángel Alonso.