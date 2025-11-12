José Antonio Montilla: «Ha sido incoherente y ese no es el camino»
El subdelegado del Gobierno de Granada asegura que no entiende la posición de la diputación granadina
Granada
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:52
El subdelegado del Gobierno, Antonio Montilla, ha realizado declaraciones tras la Mesa del Aeropuerto, de la que se ha levantado la Diputación de Granada.
Montilla indicó que «no lo he coherente», que «no lo entiende» y que es «un mal camino».
El subdelegado dijo que toda la mesa había girado entorno a la llegada de un acuerdo y que de repente se había producido este hecho «que nada tenía que ver con lo hablado».
El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, dijo que él había hablado de «tender la mano», de colaboración, y de respaldo conjunto de promociones vinculadas con el aeropuerto. «No le he faltado el respeto ni ahora ni nunca», dijo en referencia a las declaraciones de su homólogo en Granada, Francis Rodríguez.
