Francis Rodríguez abandona la reunión. Pepe Marín

La Diputación de Granada abandona la Mesa del Aeropuerto

Francis Rodríguez argumenta que el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, le ha faltado el respeto y que «no va a colaborar en nada con la financiación de los vuelos»

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:53

Comenta

La Diputación de Granada ha abandonado este miércoles la Mesa del Aeropuerto. El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha indicado que no ... volverán a reunirse con los mismos actores. Argumenta Rodríguez que el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, le ha faltado el respeto y que «no va a colaborar en nada con la financiación de los vuelos». «No lo voy a consentir», ha añadido.

