La Diputación de Granada abandona la Mesa del Aeropuerto
Francis Rodríguez argumenta que el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, le ha faltado el respeto y que «no va a colaborar en nada con la financiación de los vuelos»
Granada
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:53
La Diputación de Granada ha abandonado este miércoles la Mesa del Aeropuerto. El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha indicado que no ... volverán a reunirse con los mismos actores. Argumenta Rodríguez que el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, le ha faltado el respeto y que «no va a colaborar en nada con la financiación de los vuelos». «No lo voy a consentir», ha añadido.
