Propietario de la casa afectada por una bomba en Pinos Puente. Pepe Marín

Investigado por cuatro explosiones de artefactos caseros con gel hidroalcohólico

Las detonaciones se produjeron entre el dos y el cinco de marzo en distintos pueblos del cinturón de Granada

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:38

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Granada se ha hecho cargo de la investigación por los daños sufridos por la familia Valero en su ... vivienda, entre otros afectados, a raíz de la explosión de un artefacto casero en Pinos Puente el pasado mes de marzo. Avanza la práctica de la prueba y los peritajes de los daños e informes de todas las partes implicadas. La deflagración que afectó a estos vecinos se originó en instalaciones de Telefónica.

