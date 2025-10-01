Investigado por cuatro explosiones de artefactos caseros con gel hidroalcohólico

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Granada se ha hecho cargo de la investigación por los daños sufridos por la familia Valero en su ... vivienda, entre otros afectados, a raíz de la explosión de un artefacto casero en Pinos Puente el pasado mes de marzo. Avanza la práctica de la prueba y los peritajes de los daños e informes de todas las partes implicadas. La deflagración que afectó a estos vecinos se originó en instalaciones de Telefónica.

El abogado de la familia, Francisco Javier Jiménez Chacón, explica que por ahora ha trascendido que el presunto autor del atentado sería el responsable de otras tres detonaciones. En concreto, al hombre, que se encuentra en prisión provisional por estos hechos, se le atribuyen daños en instalaciones de Adif en Atarfe y de dos instalaciones eléctricas de Endesa en Peligros y Pinos Puente. De momento, las primeras pesquisas señalan a que el sujeto podría haber empleado sprays lubricantes altamente inflamables, gel hidroalcohólico y pastillas de aceleración que, entre otros materiales, provocaron las explosiones y la emisión de gases y residuos tóxicos entre el dos y el cinco de marzo de 2025.

Tanto la Guardia Civil como los Tedax y los afectados deberán presentar sus informes. Cabe destacar además que en la explosión de la calle Sacristia, donde se dañó la vivienda de los Valero, algunos vehículos de la vía, las instalaciones de Telefónica así como mobiliario municipal sufrieron daños.

El letrado muestra su preocupación por el coste emocional que tiene para la familia este asunto. Agradece la disposición del Ayuntamiento y las administraciones. Sin embargo, lamenta que sus clientes no dispongan de mayor ayuda económica a la hora de afrontar el gasto de un alojamiento alternativo.