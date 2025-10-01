Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manuel Valero, en el piso en el que aún no puede entrar a vivir. Pepe Marín
Pinos Puente

«Llevamos siete meses sin poder volver a casa por un atentado»

La familia Valero, afectada por la explosión de un artefacto casero en los bajos de su bloque, reclama ayuda y agilidad a las administraciones para recuperar sus vidas

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:38

Una agonía que dura siete meses. El hollín cubre cada hueco del interior del edificio en el número 12, entre calle Sacristía y Fajardo de ... la localidad de Pinos Puente. Sobre la fachada continúa el precinto de la Policía Local como recuerdo de una noche apacible que mutó en calvario. El pasado cuatro de marzo, después de un Real Madrid-Atlético, la detonación de un artefacto casero y un incendio eléctrico en unas instalaciones de Telefónica rompieron por completo la calma de la medianoche y la vida que la familia Valero, propietaria del primer piso, y su anciana vecina, residente del segundo, llevaban hasta entonces. Los cuatro inquilinos del bloque no han podido volver todavía a su hogar.

Te puede interesar

