«Llevamos siete meses sin poder volver a casa por un atentado»

Una agonía que dura siete meses. El hollín cubre cada hueco del interior del edificio en el número 12, entre calle Sacristía y Fajardo de ... la localidad de Pinos Puente. Sobre la fachada continúa el precinto de la Policía Local como recuerdo de una noche apacible que mutó en calvario. El pasado cuatro de marzo, después de un Real Madrid-Atlético, la detonación de un artefacto casero y un incendio eléctrico en unas instalaciones de Telefónica rompieron por completo la calma de la medianoche y la vida que la familia Valero, propietaria del primer piso, y su anciana vecina, residente del segundo, llevaban hasta entonces. Los cuatro inquilinos del bloque no han podido volver todavía a su hogar.

En el portal los restos del incendio dejan entrever las vigas. El fuego no tocó las viviendas, pero la deflagración dejó gases tóxicos y. «Después de 40 años de trabajo en la fábrica de aceites, logré comprar por fin una casa para mi familia en 2015 y con las mismas llevo ya meses sin nada», resume con congoja Manuel Valero, de 68 años de edad. «Vivimos durante mucho tiempo una familia de cinco en 65 metros cuadrados y por fin nos habíamos mudado a un piso grande y en condiciones», lamenta.

En la portada del edificio se puede seguir el rastro del fuego. El humo escapó por las hendiduras y orificios del local de Telefónica hasta acorralar las viviendas superiores. Aquella noche, los vecinos de Pinos Puente obraron un milagro y lograron sacar a los habitantes del bloque. «Yo estaba acostado en la cama. Mi mujer, María, y mi hijo estaban en el salón. Se notó una vibración. El hombre [detenido y en prisión provisional por estos hechos] abrió con un taladro la puerta blindada. Minutos después se escuchó el bombazo. Todo se cubrió de humo, el portal del bloque estaba tapiado con la caída de un muro y nosotros pudimos salvarnos porque mi hijo, de 32 años y preparado físicamente, pudo sacarnos por la ventana de la cocina y llevarnos por un desfiladero hasta el piso del edificio colindante», relata el afectado. «Otros vecinos subieron con la escalera al balcón a dar golpes a los cristales para sacarnos, pero no había forma de romperlos. Pudieron rescatar a mi vecina de arriba y sacarla en brazos. Podría habernos ido muy mal. Nos cubrimos la boca con trapos mojados. Mi mujer tiene problemas respiratorios y tuvo que estar diez días hospitalizada. Ahora no quiere ni pisar esto», añade mientras se enjuga los ojos.

Valero está agradecido de poder contar el infortunio y que los daños sean solo materiales. El piso está bañado en tizne. Los textiles, la ropa, las cortinas o las colchas los han tenido que tirar. El mismo destino les esperará a los sofás si no les sale el negro, así como a varios electrodomésticos que han dejado de funcionar. La familia intenta que no les domine la tristeza ni la nostalgia, mientras hacen balance del daño. «Nos tenemos los unos a los otros y esto es solo material. Nos queda igualmente la pena de lo que pasó y las preocupaciones que nos genera llevar siete meses sin casa por un atentado. Al estar judicializado, estas cosas se alargan. Nos fuimos a un piso de alquiler en Albolote. Somos dos pensionistas que tenemos que pagar 750 por el arrendamiento y encima la hipoteca de una casa que no está en condiciones. Nos quedaban dos años para terminar de pagar», explica.

La investigación judicial continuará su curso para dirimir responsabilidades, aunque los plazos para resarcir a las víctimas sean «injustos»

Los afectados, pese a mostrar un gran talante, no entienden cómo continúan sin casa y su desgracia se alarga por una tragedia en la que no tuvieron culpa alguna. Narran que por ahora solo han recibido 5.000 euros para paliar los daños, aunque tienen seguros contratados con cobertura del hogar. Además, lamentan que las administraciones públicas tampoco han sabido dar respuesta a sus necesidades. La investigación judicial continuará su curso para dirimir responsabilidades, aunque los plazos para resarcir a las víctimas sean «injustos». La incertidumbre pesa y la familia requiere todavía asistencia por las secuelas psicológicas que arrastran.

Por fin, ayer comenzaron las tareas de limpieza y descontaminación por parte de una empresa especializada a cargo de la compañía de seguros de Telefónica. Calculan que en semana y media el piso estará listo. Sin embargo, la fecha para completar el acondicionamiento del bloque se alarga hasta el 24 de octubre. Por su parte, el Ayuntamiento debe dar la autorización para volver a habitar la vivienda. El consistorio explica que los técnicos de Urbanismo examinarán y certificarán inmediatamente el estado del piso una vez se culmine la limpieza. El regidor señala que no se han producido daños estructurales. No obstante, por la toxicidad de los gases y el hollín se impidió que los vecinos regresaran al bloque por los posibles riesgos para la salud.