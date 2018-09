«Nos fuimos para intentar progresar y ahora nos hacen pasar por esto» Un hombre espera su turno en la sede de la AGER. / V. S. C. Mari Carmen Martín, una de las afectadas, tuvo que abonar 6.000 euros en 2015; Miguel Morales recibió la primera carta en abril VANESSA SÁNCHEZ GRANADA Lunes, 1 octubre 2018, 00:44

«Fuimos a Alemania para intentar progresar, poder tener una casa, en esos años enviamos divisas y en parte, España progresó económicamente gracias a los que nos fuimos, no es justo que ahora nos hagan pasar por esto», explica indignada Mari Carmen Martín. Esta jubilada de 67 años no gana para sustos en los tres últimos años. Como otros miles de granadinos emigrantes, tuvo que regularizar su situación fiscal en 2015. La Agencia Tributaria le reclamaba cerca de 6.000 euros por la pensión de jubilación de su marido, fallecido dos años antes, y por su pensión de viudedad. Ahora es la Hacienda alemana la que le pide que abone 734 euros por su paga de jubilación.

«Mi hija me ha dicho que lo pague y ya está, pero no me parece justo que nos traten así, que no he hecho otra cosa más que trabajar desde que tenía 10 años», se queja Mari Carmen, que ha recurrido al servicio de asesoramiento fiscal de la Asociación Granadina de Emigrantes y Retornados (AGER). Cuando en 2015, Hacienda le reclamó esos 6.000 euros, dos de sus cinco hijos habían perdido su trabajo y ella ayudaba a ambos y a sus nietos. Con el pago de los más de 700 euros que acaba de hacer a Alemania, esta vecina de Huétor Vega ha tributado 2.300 euros este año.

Miguel Morales, durqueño de 68 años, también trabajó en Alemania en su juventud. Recibió la primera comunicación de la Finanzamt en abril. Era una carta genérica que venía traducida al castellano. Para la siguiente comunicación, sólo en alemán, tuvo que recurrir a los servicios de una asesoría fiscal de su pueblo que ha tramitado ya varias regularizaciones. Entre 600 y 700 personas de ese municipio emigraron a diferentes países europeos. Para Miguel es incomprensible que sean «jubilados, personas mayores, algunos de 70 y 80 años los que tengamos que hacer todo el trámite», no entiende «por qué no se ponen de acuerdo las haciendas española y alemana para que no sea el contribuyente el que tiene que soportar las molestias y los costes del procedimiento».