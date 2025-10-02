El informe de Cervantes descarta el vial por seguridad y aclara el protocolo de retirada del amianto

El informe de Urbanismo sobre la reforma de la avenida de Cervantes defiende el modelo de una única calzada frente a la conservación del vial ... que solicitan los vecinos por razones de seguridad y especifica que la sustitución de las tuberías de amianto se acometerá con un procedimiento reglado «conforme a la normativa».

La documentación, que fue puesta ayer a disposición de los asistentes a la junta de distrito extraordinaria en la que se abordó el proyecto, revela los motivos técnicos por los que el equipo de gobierno mantiene los principales ejes de la intervención y centra la atención sobre los aspectos más debatidos, como la eliminación del carril secundario actual, la renovación de la red de abastecimiento o la sustitución de varios ejemplares arbóreos.

Recuento de arbolado en la Avenida Cervantes Árboles existentes actualmente Árboles de nueva plantación en proyecto Sustituidos por razones de seguridad Posible sustitución por malformación, plagas o crecimiento anómalo Fuente: Ayuntamiento de Granada CARLOS J. VALDEMOROS Recuento de arbolado en la Avenida Cervantes Árboles existentes actualmente Árboles de nueva plantación en proyecto Sustituidos por razones de seguridad Posible sustitución por malformación, plagas o crecimiento anómalo Fuente: Ayuntamiento de Granada CARLOS J. VALDEMOROS Recuento de arbolado en la Avenida Cervantes Árboles existentes actualmente Árboles de nueva plantación en proyecto Sustituidos por razones de seguridad Posible sustitución por malformación, plagas o crecimiento anómalo Fuente: Ayuntamiento de Granada CARLOS J. VALDEMOROS

De acuerdo al informe, al que ha tenido acceso este periódico, el vial secundario se elimina para ser convertido en un espacio peatonal. El objetivo es «mejorar la accesibilidad y calmar el tráfico», además de «incorporar más arbolado y mobiliario urbano». Sin embargo, la razón de la seguridad, mencionada por el edil Enrique Catalina durante la sesión, también aparece. El escrito insiste en la necesidad de abordar la fórmula de una única calzada para «facilitar itinerarios continuos y seguros».

El documento se refiere también a otra de las cuestiones que más preocupan a los vecinos como es la retirada de las tuberías de amianto. Los técnicos de Urbanismo recuerdan que el proyecto se enmarca en el Plan de Mejoras de Infraestructuras Hídricas, «que identifica expresamente las tuberías de fibrocemento existentes en la avenida».

El informe recuerda que la actuación consta de un estudio de seguridad y salud que forma parte del expediente y se reafirma en que se acometerá con «procedimientos reglados para la gestión y retirada». Menciona, entre otros, un plan de trabajo específico, balizamiento y confinamiento del área, la utilización de trajes EPI por el personal a cargo de la intervención y la gestión de residuos.

Arbolado

La documentación puesta a disposición de los vecinos incluye también el informe del área respecto al arbolado, que revela el mal estado de salud de seis de los ejemplares que hay ahora mismo en la avenida y aconseja la sustitución de otros ocho por motivos de viabilidad futura.

El diagnóstico identifica los mayores problemas en cinco plátanos de sombra y un álamo blanco. una importante inclinación del fuste, así como chancros, una 'herida' fruto de la pérdida de tejido de los ejemplares que habitualmente sirve de entrada a colonizaciones que debilitan la madera. En todos ellos, estos elementos están situados en ubicaciones «críticas» de los troncos, que ya muestran síntomas de debilidad como «reducción del espesor resistente, reacción en la madera y asimetría de copa con centro de gravedad desplazado».

Respecto a los otros ocho, los motivos son variados. Comprenden árboles con un «crecimiento torsionado irreversible» a otros cuya expansión se está haciendo «contra elementos del entorno» o que presentan «heridas por impactos con mala cicatrización, porte insuficiente por problemas radiculares, alcorques insuficientes o crecimientos en conflicto con servicios y mobiliario».

El escrito recuerda que la obra no implica una pérdida de masa arbórea, sino que los ejemplares se incrementan desde los 101 que hay ahora en la avenida a 116. Lo mismo señala sobre las plazas de aparcamiento, otro de los aspectos comentados en el barrio. Se aumentan dos respecto al número vigente y confirma la intención de Movilidad de ampliar en 182 las disponibles en calles adyacentes.