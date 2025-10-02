Tensión en Cervantes por la reforma de la avenida.

La polémica por la reforma de la avenida de Cervantes vivió ayer un nuevo episodio de alta tensión. La junta de distrito extraordinaria que se ... convocó a petición de los colectivos culminó de forma abrupta tras el rechazo del gobierno municipal a atender las propuestas. Los asistentes se marcharon entre gritos de «vergüenza» contra los dirigentes.

La cita, la primera de este tipo que se celebra en la ciudad desde que se aprobó el último reglamento de participación en el mandato pasado, había sido fijada a petición de 7 de los 13 vocales del distrito. En el orden del día se iban a abordar las deficiencias del proyecto aprobado y se exponían las propuestas de los vecinos. De fondo, la voluntad de los convocantes -la asociación de Cervantes y otras seis entidades- de paralizar la iniciativa temporalmente con el fin de consensuar una solución.

La asistencia al acto fue masiva. Los residentes llenaron el salón de actos y parte del público siguió desde el hall del centro cívico la sesión, que se desarrolló en un ambiente de gran tensión en presencia de los ediles de Urbanismo, Enrique Catalina; Movilidad, Ana Agudo, y Comercio, Elisa Campoy.

Francisco Cuesta, representante de la asociación de Cervantes, expuso la negativa del barrio a perder el vial secundario y planteó su conversión en una vía compartida como las que hay en el Boquerón o la Magdalena. El dirigente vecinal cuestionó la sustitución de árboles prevista por el equipo de gobierno y tendió la mano para buscar una solución compartida. «Decimos sí a la reforma de Cervantes, pero de forma consensuada. No así», expresó.

Otro de los residentes, que se identificó como Sergio, incidió en otra de las cuestiones que más preocupan, la eliminación de las tuberías de amianto que hay en la avenida.Alertó del peligro que supone la inhalación de las fibras para las personas y cuestionó la fórmula empleada por la compañía de aguas para su sustitución asegurando tener imágenes de malas prácticas.

La respuesta de uno de los técnicos de Emasagra que acompañaba a los concejales, que aseguró que las actuaciones on «conforme al protocolo» y no suponen un riesgo, provocaron quejas por parte de varios de los asistentes.

El edil de Urbanismo justificó la negativa a mantener el vial secundario por motivos de seguridad y defendió que la sustitución de los árboles que incluye el proyecto implicará un aumento de las zonas de sombra. También confirmó que las plazas de aparcamiento no se verán reducidas y se incrementarán en las calles adyacentes.

Fue en ese momento cuando, en un ambiente cada vez más tenso, uno de los vecinos preguntó directamente al concejal que si iba a paralizar la iniciativa para estudiar las propuestas vecinales. Catalina lo descartó y recordó que ya estaba adjudicada. La respuesta provocó la salida inmediata de los asistentes, que se marcharon entre gritos de «vergüenza» hacia los ediles.

Tras la reunión, a preguntas de IDEAL, Catalina lamentó la forma en que se había desarrollado la cita y cuestionó que parte del público «no quería escuchar». «Venían con la idea de meter miedo y por más veces que lo expliquemos les da igual. Es mentira que vayamos a quitar árboles y que se vayan a perder plazas de aparcamiento. Sobre el riesgo del amianto, se han quitado 34 kilómetros de tuberías en 14 años y no ha muerto nadie porque se hace siguiendo el protocolo», señaló antes de mostrarse convencido de que la propuesta municipal «será una notable mejoría para la avenida».