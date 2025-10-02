Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tensión en Cervantes por la reforma de la avenida

La junta de distrito extraordinaria convocada por los colectivos termina de forma abrupta tras el rechazo del gobierno local a las propuestas vecinales

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:08

La polémica por la reforma de la avenida de Cervantes vivió ayer un nuevo episodio de alta tensión. La junta de distrito extraordinaria que se ... convocó a petición de los colectivos culminó de forma abrupta tras el rechazo del gobierno municipal a atender las propuestas. Los asistentes se marcharon entre gritos de «vergüenza» contra los dirigentes.

