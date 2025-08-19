Un incendio en un taller mecánico deja once coches calcinados en el polígono Juncaril
El fuego comenzó de madrugada y se extendió rápidamente por la nave
Granada
Martes, 19 de agosto 2025, 11:02
Aparatoso incendio en el polígono industrial de Juncaril. A las 6.10 horas de la mañana Emergencias 112 Andalucía recibió varios avisos sobre el origen ... de un fuego en un taller mecánico de la calle Almuñécar. Los servicios de emergencias activaron al consorcio de Bomberos, el cuerpo de Bomberos de la capital, los servicios sanitarios, Guardia Civil y la Policía Local de Albolote.
La nave afectada prendió con facilidad y pese a las rápidas tareas de extinción al menos once vehículos quedaron completamente calcinados. Los bomberos dieron por extinguido el fuego a las 10.00 horas de la mañana y afortunadamente no hay que lamentar daños personales. A esa hora de la madrugada el polígono comenzó a recobrar vida con la llegada de multitud de trabajadores.
