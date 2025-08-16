Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
Bomberos de Granada e Infoca han actuado en el cerro para controlar las llamas
Granada
Sábado, 16 de agosto 2025, 19:44
La columna de humo que ascendía por detrás de San Miguel Alto ha puesto en alerta a Granada. El incendio ha comenzado sobre las 18: ... 45 h. en la ladera de abajo del templo y se ha extendido barranco abajo, donde existe bastante vegetación seca.
Bomberos de Granada e Infoca han extinguido las llamas que se han extendido por el cerro gracias a la rápida actuación de los operativos. Sobre el terreno también han estado la Policía Local y miembros de Protección Civil.
Fuentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han informado a IDEAL que se busca a dos personas que podrían ser los responsables de inicio de las llamas y se investiga si ha sido fruto de una negligencia o intencionado.
