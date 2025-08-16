El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa se propaga por la cuneta No ha habido que lamentar heridos

Lugar en el que se ha producido el incendio de un vehículo en la A-44

Camilo Álvarez Granada Sábado, 16 de agosto 2025, 14:59

Un nuevo coche ardiendo en la autovía de la Costa se ha complicado este sábado. Según ha informado la Asociación del Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de Granada (Asvogra) y ha confirmado el servicio de emergencias 112, el fuego se ha propagado por la cuneta y varias dortaciones de Bomberos de Granada, con el apoyo del efectivos del Infoca, trabajan en la zona para controlarlo.

El incendio se ha producido sobre las dos de la tarde en el kilómetro 153 de la A-44, a la altura de Cozvíjar, en sentido Granada. Tras superar las llamas el quitamiedos y comenzar a arder rastrojos en la cuneta, se ha activado al Plan Infoca al haber zona de monte cercana.

Según ha señalado el servicio de emergencias 112, no hay constancia de personas heridas, aunque se ha activado también a los servicios sanitarios por si fuera necesaria su intervención. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico también se han desplazado al lugar de los hechos. para regular el tráfico

Han sido muchos los avisos recibidos por el 112 ante lo llamativo de este episodio, nada extraño en este vía, por otra parte. Es el segundo coche que arde en la autovía de la costa solo en lo que va de semana.