«El incendio de anoche pudo terminar en una tragedia: urge un parque de bomberos» El presidente de los empresarios de Sierra Nevada y el sindicato andaluz de Bomberos instan a las administraciones a que habiliten un dispositivo antiincendios ya JOSÉ RAMÓN VILLALBA Miércoles, 14 agosto 2019, 13:53

La temperatura anoche en la Estación de Sierra Nevada, concretamente en las inmediaciones del CAR (Centro de Alto Rendimiento), era de 16 grados cuando se registró el incendio y no hacía nada de viento. Las llamas se quedaron cerca de la zona de pinar, pero no lo invadieron porque de haberlo hecho aquello hubiera sido «una tragedia» que habría podido llegar al núcleo urbano de Pradollano «si llega a soplar algo de viento» y es una prueba palpable de que «urge la instalación ya de un parque de bomberos en Sierra Nevada».

Las palabras son del presidente de los empresarios de la estación de esquí, Enrique de la Higuera, quien viene reivindicando desde hace años la presencia permanente de bomberos en Sierra Nevada.

«Anoche hubo miedo e incertidumbre porque las llamas alcanzaron altura considerable y no sabíamos si llegarían el casco urbano de Pradollano donde podía haber en torno a un millar de personas. Los políticos tienen la obligación de poner remedio a este problema y no esperar a ponerse la tirita cuando ya esté la herida hecha. Diputación tiene esta responsabilidad y requiere el apoyo de la Junta o de quien sea. Por su parte el Ayuntamiento de Monachil ya ha dicho que cede unas instalaciones«.

No es la única voz escuchada hoy a favor del parque de bomberos en Sierra Nevada. «Llevamos más de diez años pidiéndolo y no nos han hecho caso. Incluso presentamos una denuncia ante la Fiscalía provincial advirtiendo del riesgo de no tener bomberos en la Sierra de forma permanente«, comenta Ernesto Moreno, secretario en Granada del Sindicato andaluz de Bomberos (SAB).

El equipo de Bomberos de Granada tardó 45 minutos en llegar a la estación, es imposible tardar menos. «Es necesario disponer de forma permanente de un vehículo autotanque con cuatro bomberos, conductor y mando, así como de otro camión de altura con dos bomberos y conductor. Eso sería lo mínimo. La demanda de este sindicato es ampliable a todo el colectivo de bomberos de Granada.