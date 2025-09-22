Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Colapso en los Juzgados de Santa Fe. Alfredo Aguilar

La implantación de la mayor reforma judicial en 40 años colapsa los tribunales comarcales

Los trabajadores temen que prescriban delitos, mientras aumentan los casos pendientes y la espera para los juicios

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:57

Sobre papel, la nueva ley de eficiencia judicial, la mayor reforma que ha experimentado la justicia desde que se pusiera en marcha la Ley Orgánica ... del Poder Judicial hace 40 años, pretendía desatascar las sedes judiciales e introducir cambios a nivel organizativo y procesal con el fin de hacer el sistema más accesible y rápido para los ciudadanos. Pero en la práctica, dos meses después de que se empezara a aplicar en los tribunales comarcales de la provincia (Almuñécar, Baza, Guadix, Huéscar, Loja, Órgiva y Sante Fe), la realidad es que los profesionales de la judicatura y la plantilla de funcionarios aún no le han encontrado todavía la eficacia. Los agentes judiciales aseguran que los expedientes se acumulan con mayor frenesí en las mesas, mientras las plantillas se adaptan a una reestructuración sin que hayan llegado refuerzos en el personal ni mejoras materiales.

