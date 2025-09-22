El colegio de abogados de Granada pide ampliar los recursos

El Ilustre Colegio de Abogados de Granada insiste de nuevo en la necesidad de dotar de medios a la nueva ley de eficiencia judicial, que ... nace con vocación de agilizar la Justicia.

«Somos conscientes de que el nuevo modelo de la Justicia, que ya se ha implementado en los partidos judiciales de la provincia, a excepción de Granada y Motril, no va estar exento de inconvenientes, más cuando se elabora una ley de este calado desde los sillones, sin contar con los profesionales que día a día ejercen su trabajo en los juzgados y tribunales y sin la suficiente dotación de medios económicos», advierte el decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera.

«No obstante, todos los profesionales tendremos que acostumbrarnos a este sistema de forma paulatina», admite Cabrera, puntualizando que «esto no quita que la abogacía granadina insista en la necesidad de que la reforma esté dotada de mayor inversión y más recursos humanos e informáticos para poder acometer esta transición con eficiencia».

Por su parte, el vicedecano y presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Colegio, Antonio Mir, destaca que «no hay que olvidar que cualquier disfunción en la Administración de Justicia no sólo repercute en los operadores jurídicos, sino que tiene un efecto social que puede perjudicar a la ciudadanía granadina, creando más obstáculos de los que ya hay en la resolución de sus asuntos», señala.

Según señala, «el espíritu de reforma es precisamente agilizar la justicia y compelemos a las autoridades a aprovechar el momento e invertir en futuro para mitigar la lentitud del sistema, con plazos que superan los dos años en los señalamientos incluso en temas civiles», explica.

En cualquier caso, ambos representantes adelantan que el Colegio de Abogados de Granada estará atento a cuantas incidencias detecten los letrados en el funcionamiento de los tribunales de instancia en esta primera etapa de implantación. El objetivo es trasladarlas a las administraciones competentes para que así puedan subsanar los problemas y prevenirlos para la siguiente fase de adaptación en los tribunales de Granada y Motril.