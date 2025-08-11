Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Incendio junto a Santa Ana que obligó a tomar medidas para evitar daños en las obras de arte de la iglesia. Pepe Marín

Las iglesias, exentas de un plan para combatir las llamas

La ley les exime de planes de autoprotección, pero Protección Civil sí aconseja protocolos para momentos de gran afluencia como las procesiones

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:35

La ley lo dice claro. Todas las empresas e instituciones donde se desarrollen actividades potencialmente peligrosas deben tener un Plan de Autoprotección. Solo hay una ... excepción que confirma la norma: las iglesias –da igual que sean pequeñas, medianas o grandes–. No se explican los porqués, aunque al parecer tiene que ver con la Ley de Riesgos Laborales y la presencia de trabajadores. La Catedral de Granada, pese a ser un templo, sí ha decidido dar un paso hacia delante y tener ese Plan de Autoprotección y también un Plan de Salvaguarda de sus obras de arte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Queman seis viviendas en Pinos Puente relacionadas con el homicidio de un joven
  2. 2

    «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo»
  3. 3 La espectacular bola de fuego que se vio en el cielo de Granada y otras partes de Andalucía
  4. 4

    Fallece un trabajador en la planta de residuos de Alhendín
  5. 5 El Covirán Granada presenta sus nuevas equipaciones
  6. 6

    Salud levanta la recomendación de evitar el baño en la playa de Salobreña
  7. 7 El acueducto de un pueblo de Granada que trasladaba el agua de su laguna a otros lugares
  8. 8 Aemet activa el aviso naranja por calor en Granada con temperaturas por encima de los 40 grados
  9. 9

    Silencio, abandono y frustración
  10. 10

    Comienza la fase de nuevas altas en la campaña de abonados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las iglesias, exentas de un plan para combatir las llamas

Las iglesias, exentas de un plan para combatir las llamas