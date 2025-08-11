Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Humareda a espaldas de la Alhambra por un incendio provocado en la dehesa del Generalife en 2005. Ramón L. Pérez

La Alhambra actualiza «de forma constante» su plan de autoprotección ante incendios

La Catedral también cuenta con este plan y otro de salvaguarda para proteger sus obras de arte en caso de emergencia

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:34

Fue el viernes. A las nueve de la noche. No tardaron en viralizarse los vídeos de una columna de humo negro saliendo desde la mismísima ... Mezquita de Córdoba. Todo el mundo con el corazón en un puño. Los cordobeses primero y después todos los demás. ¿Se imaginan esa misma escena en la Alhambra o en la Catedral de Granada? Lo cierto es que, por mucha seguridad que se implemente, el riesgo cero no existe. Hay mil y un detonantes de una posible ignición. En Córdoba se están investigando los hechos. Los primeros indicios apuntan a un cortocircuito en una barredora que se guardaba en una capilla que se usa como almacén de productos de limpieza. Y en Granada los gestores de los principales monumentos han tomado buena nota de todo lo sucedido. Hay muchísimo en juego. Primero, las vidas. Segundo, el patrimonio. Y tercero, la economía. La Alhambra –ergo la ciudad de Granada– registró el año pasado 2.725.000 visitantes.

