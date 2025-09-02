Un hombre de 44 años intenta huir tras ser 'cazado' con el coche cargado de marihuana

C. L. Martes, 2 de septiembre 2025, 10:47 Comenta Compartir

Agentes de la Policía han detenido en el Distrito Norte a un varón de 44 años de edad como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas, al ser identificado a bordo de un vehículo donde trasladaba más de 17 kilos de marihuana lista para su venta. Esta persona, al ser sorprendida por los agentes, emprendió la huida realizando tras realizar una maniobra evasiva y huir a toda velocidad, pero la patrulla policial consiguió interceptarlo a los pocos metros.

En el interior del vehículo había tres cajas de cartón de gran tamaño y, dentro de las mismas, otras cajas más pequeñas y hasta un total de 17 bolsas de plástico envasadas al vació. El posterior análisis de la sustancia incautada dio como resultado que era marihuana apta para su venta. El detenido ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial la cual ha decretado su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde de la semana pasada, cuando los agentes de las unidades de seguridad ciudadana se desplegaban por el Distrito Norte con la misión de prevenir delitos y luchar contra la delincuencia. Durante uno de los controles rutinarios, los agentes observaron un vehículo con matrícula francesa que al percatarse de la presencia policial, cambió bruscamente de dirección y aumentó la velocidad.

Una patrulla reaccionó con agilidad y premura hasta conseguir dar el alto e interceptar al vehículo a los pocos metros del lugar. Los agentes actuantes identificaron a su único ocupante, el posteriormente detenido, y llevaron un exhaustivo registro del turismo.

En el mismo localizaron tres cajas de cartón precintadas y de grandes dimensiones, dos en el maletero y una en el asiento trasero del vehículo. Dentro de cada una de ellas había otra caja negra de plástico, y dentro de de dichas cajas había un total de 17 bolsas envasadas al vacío conteniendo una sustancia verde, presuntamente marihuana. El pesaje en dependencias policiales, además de confirmar que se trataba de «maría» lista para su venta, arrojó un peso cercano a los 18 kilos.

Además, se ha intervenido y depositado el vehículo en dependencias policiales a la espera de averiguar si pudiera estar involucrado en algún acto ilícito. Los 1.600 euros que portaba el detenido en metálico también han sido ingresados en la cuenta judicial hasta la averiguación de si su procedencia está relacionada con el tráfico de drogas.

El detenido, un varón de 44 años, no tiene antecedentes policiales reseñables en España. Ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su ingreso en prisión.