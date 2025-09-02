Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar El varón tuvo que ser excarcelado por los Bomberos de Loja pero no se pudo hacer nada por salvar su vida

Actuación de Bomberos y 061 en el accidente mortal en la A-92 este lunes por la noche.

Camilo Álvarez Granada Martes, 2 de septiembre 2025, 08:29 | Actualizado 09:09h.

Un accidente mortal se ha cobrado la vida de un hombre este lunes por la noche en la A-92 a la altura de Huétor Tájar. Según señala el servicio coordinador de emergencias 112, el coche en el que viajaba volcó en circunstancias que ahora debe investigar la Guardia Civil a la altura del kilómetro 200 en sentido Granada.

Tras el aviso, se movilizó a Guardia Civil, 061 y mantenimiento de carreteras. También a Bomberos de Loja, ya que los alertantes informaban de que había una persona atrapada en el interior del vehículo volcado. A su llegada, los bomberos actuaron para excarcelar al hombre, pero los servicios sanitarios no pudieron hacer nada para salvar su vida una vez fuera del coche.

Según los primeros indicios, el reventón de una rueda pudo ser la causa de que perdiera el control del vehículo y acabara volcando, señalaron los bomberos que intervinieron en el accidente.

Varios testigos llamaron al 112, sobre las 00.20 horas, para informar del vuelco de un turismo, con una persona atrapada en su interior, en el kilómetro 200 de la autovía A-92 en sentido Granada.

Los operativos desplazados al lugar confirmaron que el conductor y único ocupante del vehículo, un hombre del que no han trascendido la edad, había fallecido en este siniestro. Durante la intervención de los efectivos de emergencias en el lugar, se cortó la autovía y se desvió el tráfico por el área de servicio de la A-92.