La histórica marquetería de Granada dice adiós: «Me da mucha pena, es parte de mi vida»

Granada se despide de uno de los negocios más longevos que quedaban activos en el barrio de la Chana. Después de casi medio siglo de trayectoria, la Marquetería San José cerrará sus puertas de forma definitiva el próximo 19 de mayo. Un negocio que llegó a tener cinco tiendas en la ciudad y un gran renombre, que ahora dice adiós por la jubilación de Manolo Granados, su propietario.

Aunque tuvo tiendas en Alcampo, la Carretera de Málaga y la calle Doctor Olóriz, en la actualidad esta histórica marquetería ya solo contaba con un establecimiento ubicado en la calle Gabriel Aragón de la Chana. Y aunque los orígenes del negocio se remontan a la década de los 80, Manolo todavía se acuerda como si fuera ayer: «Antes era una marquetería-cristalería que tenía mi cuñado. Mi señora y yo nos hicimos con ella en 1986».

Desde entonces no pararon de trabajar hasta convertirla en uno de los negocios más exitosos de la zona. Con el paso de los años dejaría la parte de cristalería para centrarse solo en los marcos, que fue precisamente lo que le catapultó a la fama. Y aunque reconoce que le da mucha pena dejar el negocio en el que ha pasado más de media vida, Manolo tiene claro que es el momento de «disfrutar del tiempo que me queda».

«No quiero tirar nada, me da un dolor interior hacerlo y me niego. Tengo tanto material que podría seguir trabajando 15 años sin comprar nada» Manolo Granados Propietario de la Marquetería San José

Con casi 74 años de edad seguía trabajando con normalidad en su negocio cada día. «Decidí jubilarme en activo porque me gusta mi trabajo y así podía compaginar la jubilación y la marquetería», explica. Sin embargo, hace unos meses una neumonía le hizo cambiar sus planes y plantearse el futuro de otra forma: «Fue un toque de atención que me hizo ver que no tengo necesidad de morir con las botas puestas. Afortunadamente he resuelto todos mis temas económicos».

Hace ya algunos meses que dio a conocer a sus clientes que cerraría las puertas muy pronto. Y desde entonces no ha parado de recibir mensajes de cariño y agradecimiento. «Cuando escribí el mensaje de despedida me dio tanta tristeza que pensé deshacerlo. Tengo sentimientos encontrados… Si pudiera dividirme en dos, uno se quedaría aquí trabajando y el otro se iría a disfrutar de la vida», asegura.

El cierre definitivo se producirá el mes que viene, concretamente el 19 de mayo, momento en el que se confirmará la venta de su local. Hasta entonces, seguirá funcionando con normalidad pero con «precios de derribo» e incluso «artículos gratis». «No quiero tirar nada, me da un dolor interior hacerlo y me niego», asegura. Además, añade que tiene tanto material que podría seguir trabajando 15 años «sin comprar nada». «Me da mucha pena porque esto es parte de mi vida, pero ha llegado el momento de cerrar una etapa», finaliza.