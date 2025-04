Un cliente se queja a un popular bar de Granada y la respuesta arrasa: «Tengo que cuidar de mis trabajadores»

Alberto Flores Granada Martes, 15 de abril 2025, 12:29 Comenta Compartir

Al igual que sucede con cualquier otro establecimiento comercial, los bares y restaurantes de Granada también tienen horarios de apertura y cierre. Sin embargo, esto no impide que muchos clientes acudan a ellos pese a saber que están cerrando o a punto de hacerlo. Y lo peor de esta situación es que muchos de esos clientes exigen ser atendidos y no comprenden que el negocio ya no está disponible.

Esto es lo que sucedió el pasado fin de semana en el Bar Aliatar Los Caracoles, ubicado en la Plaza Aliatar del Albaicín. Aunque cierran a las 16:00 horas, unos clientes entraron pocos minutos después de esa hora y pidieron una cerveza, a lo que David Martínez, uno de los propietarios del establecimiento, contestó que no porque ya estaban cerrando. «Entraron a las cuatro y poco, les dije que estábamos cerrando y no pasó nada más. No me dijeron nada y se fueron sin más», explica David a IDEAL.

Sin embargo, pasados unos minutos se encontraron con una reseña de estos clientes quejándose de no haber sido atendidos. «A las 16:01 no te ponen ni una cerveza un sábado estando el bar con gente… Cultura de Granada, tapas… Será en horario noruego, lamentable», decía la reseña, que puntuaba al negocio con una estrella sobre cinco.

Los clientes que no respetan los horarios laborales los demás… pic.twitter.com/K5VmTx7Gzk — Soy Camarero (@soycamarero) April 13, 2025

Y aunque habitualmente no suele contestar a este tipo de comentarios, esta vez David sí que lo hizo. «Siento no poder haberte atendido como mereces, pero mi personal y yo tenemos unos horarios como cualquier trabajador en Granada o resto de España. Por suerte las jornadas de 12 horas se abolieron, espero que en su trabajo sea igual. Un saludo y que pase un genial día», fue la respuesta del propietario del Bar Aliatar Los Caracoles.

«En cualquier profesión respetan el horario, no entiendo por qué en la hostelería a veces cuesta tanto» David Martínez Propietario del Bar Aliatar Los Caracoles

Una respuesta que el usuario Soy Camarero compartió en redes sociales y que no tardó en volverse viral, con más de 25.000 visualizaciones en unas pocas horas y un gran número de comentarios mostrando su apoyo a la respuesta del bar. «Contesté porque me sentó muy mal, la verdad. Yo quiero que mi personal trabaje sus ocho horas y no más. Es difícil encontrar buenos trabajadores, así que tienes que cuidar a los que ya tienes. Tenemos que poner todos de nuestra parte para que la gente quiera trabajar en hostelería», argumenta.

Sobre el hecho de que la contestación se haya vuelto viral, David reconoce que, aunque no le da mucha importancia a las redes sociales, es «agradable» ver que la gente le apoya y considera «normal» su comportamiento con esos clientes. «En cualquier profesión respetan el horario, no entiendo por qué en la hostelería a veces cuesta tanto», finaliza.