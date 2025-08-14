Un híbrido «raro y peligroso» entre jabalí y cerdo vietnamita: así es el mestizo rescatado en Granada

Un híbrido entre jabalí y cerdo vietnamita. Así es el animal que fue rescatado hace unos días por los operarios del Ayuntamiento de Granada ... durante las labores de desbroce del río Darro en la capital. Un ejemplar mestizo bastante poco frecuente en esta zona que tuvo que ser atendido debido a que mostraba claros signos de cansancio y estaba visiblemente debilitado.

Según informó el Ayuntamiento de Granada, el animal era de gran tamaño y pelaje oscuro. Los operarios que lo encontraron tuvieron que parar sus labores de desbroce para garantizar la seguridad del animal, ya que no parecía estar en el mejor estado posible, probablemente por haber recorrido largas distancias en busca de agua, alimento y refugio para huir de las altas temperaturas.

«Los híbridos entre jabalí y cerdo vietnamita son raros porque esos cerdos son poco comunes por aquí», cuenta a IDEAL José María Gil, investigador del departamento de Zoología de la Universidad de Granada. Eso sí, pese a que sea un ejemplar poco frecuente en España, el experto detalla que «en esencia» todas las razas de cerdo son de la misma especie que el jabalí, por lo que «pueden mezclarse perfectamente».

Sobre si hay que tener especial cuidado con estos ejemplares mestizos, Gil comenta que «con la fauna silvestre siempre hay que tener precaución» porque pueden ser peligrosos. «En este caso particular es difícil generalizar… La agresividad potencial depende mucho del individuo y su contexto», detalla.

Eso sí, tiene claro cómo se debería proceder con estas especies mestizas, siendo lo más adecuado retirarlos de ese hábitat. «Los híbridos hay que sacarlos del medio natural porque son vectores potenciales de enfermedades y porque comprometen la integridad genética del jabalí», finaliza el investigador de la UGR.

El animal fue trasladado a un centro especial

Tal y como informó el Ayuntamiento de Granada, el jabalí mestizo fue trasladado al centro municipal de bienestar animal 'El Vivero', donde desde su rescate recibe alimentación, hidratación y cuidados veterinarios especializados. Y la previsión es que, una vez recuperado, sea devuelto a su hábitat.