Imagen del ejemplar mestizo. Ideal

Un híbrido «raro y peligroso» entre jabalí y cerdo vietnamita: así es el mestizo rescatado en Granada

Durante el desbroce del río Darro los operarios del Ayuntamiento de Granada encontraron al animal visiblemente debilitado y con signos de cansancio

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:21

Un híbrido entre jabalí y cerdo vietnamita. Así es el animal que fue rescatado hace unos días por los operarios del Ayuntamiento de Granada ... durante las labores de desbroce del río Darro en la capital. Un ejemplar mestizo bastante poco frecuente en esta zona que tuvo que ser atendido debido a que mostraba claros signos de cansancio y estaba visiblemente debilitado.

