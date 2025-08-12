Rescatan a un jabalí mestizo durante el desbroce del río Darro en Granada «Lejos de ignorar su situación, los operarios detuvieron las labores para garantizar su seguridad, procediendo a su atención inmediata y asegurando que no sufriera estrés durante la intervención», dice el Ayuntamiento de la capital

Ep Martes, 12 de agosto 2025, 17:05 | Actualizado 17:12h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Granada ha informado del rescate de un ejemplar mestizo de jabalí, fruto del cruce entre esta especie y cerdo vietnamita, aparecido durante la realización de los trabajos de desbroce en el cauce del río Darro.

Se trata de un animal de gran tamaño y pelaje oscuro, que se encontraba visiblemente debilitado y mostraba signos de cansancio, probablemente tras recorrer largas distancias en busca de agua, alimento y un refugio frente a las altas temperaturas.

Según han destacado desde el Ayuntamiento en una nota, «lejos de ignorar su situación, los operarios detuvieron las labores para garantizar su seguridad, procediendo a su atención inmediata y asegurando que no sufriera estrés durante la intervención».

Asimismo, acudió personal del área de salud, que es la responsable del bienestar animal y, tras una valoración inicial, el jabalí fue trasladado al centro municipal de bienestar animal 'El Vivero', donde ya recibe alimentación, hidratación y cuidados veterinarios especializados.

La previsión es que, una vez recuperado, pueda regresar a su hábitat en las mejores condiciones posibles, han asegurado desde el Consistorio, al tiempo que han precisado que lo ocurrido «pone en valor la coordinación entre diferentes áreas y nos muestra sensibilidad que desde el Ayuntamiento de Granada se mantiene hacia la fauna que convive en nuestro entorno, y cómo incluso en intervenciones técnicas como un desbroce aparecen y son atendidos».

El concejal de Mantenimiento, Francisco Almohalla, ha destacado que este episodio «pone de relieve que el cuidado de nuestra ciudad también implica velar por la vida silvestre que forma parte de nuestro paisaje».

«Nuestro compromiso con una Granada sostenible pasa por preservar el entorno, garantizar su limpieza y proteger a los animales que conviven con nosotros, especialmente en los meses de calor en los que la fauna se acerca más a la ciudad», ha añadido el edil.

Las tareas se desarrollan exclusivamente con desbrozadoras manuales y un motocultor con desbrozadora en zonas más amplias, evitando el uso de maquinaria pesada para ser «totalmente respetuosos con el medio ambiente y garantizar la preservación de la flora y fauna autóctona». Pese a que este método es «más lento y costoso», el Ayuntamiento reafirma que es la mejor forma de intervenir sin dañar el ecosistema.

Desde el Consistorio han recordado a la ciudadanía que el río y el resto de espacios naturales «no son un cubo de basura ni un lugar donde abandonar objetos voluminosos», apelando a la responsabilidad colectiva para conservar el patrimonio natural.

El desbroce en el cauce del río Darro se complementará el próximo 18 de agosto con la limpieza y desbroce del tramo urbano del río Monachil, adelantando así una intervención que habitualmente se lleva a cabo a finales de verano.