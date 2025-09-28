Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adela Rodríguez, Carolina Oviedo, Carmen Muñoz, Isabel Justicia y Antonia Sánchez. IDEAL

Una hermandad con nombre de mujer

Aunque la proporción de las mujeres sigue siendo muy inferior en relación a los hombres, su papel en la historia de esta institución ha sido incuestionable

María Dolores Martínez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:01

La Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias lleva el nombre de la mujer más importante de la historia, la Santísima Virgen, pero a lo ... largo de los siglos no han sido pocas las mujeres que han dejado huella en esta institución, que data de 1545. Desde reinas, como Isabel La Católica, la gran impulsora de esta devoción en Granada, hasta las actuales hermanas cofrades y camareras. El número de mujeres en la hermandad (650), sigue siendo muy inferior al de 1.416 que suman los cuerpos de hermanos horquilleros y palieros, integrados exclusivamente por hombres. De hecho, desde la fundación de la hermandad ninguna mujer ha portado el palio o el trono de la Virgen. En lo referente a puestos de responsabilidad, la proporción es aún menor ya que son contadas las mujeres que han ostentado cargos en la Junta de Gobierno. De ahí la importancia de aquellas que dieron el paso al frente y han formado parte también de las juntas directivas.

