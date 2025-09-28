Una hermandad con nombre de mujer

La Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias lleva el nombre de la mujer más importante de la historia, la Santísima Virgen, pero a lo ... largo de los siglos no han sido pocas las mujeres que han dejado huella en esta institución, que data de 1545. Desde reinas, como Isabel La Católica, la gran impulsora de esta devoción en Granada, hasta las actuales hermanas cofrades y camareras. El número de mujeres en la hermandad (650), sigue siendo muy inferior al de 1.416 que suman los cuerpos de hermanos horquilleros y palieros, integrados exclusivamente por hombres. De hecho, desde la fundación de la hermandad ninguna mujer ha portado el palio o el trono de la Virgen. En lo referente a puestos de responsabilidad, la proporción es aún menor ya que son contadas las mujeres que han ostentado cargos en la Junta de Gobierno. De ahí la importancia de aquellas que dieron el paso al frente y han formado parte también de las juntas directivas.

MÁS INFORMACIÓN Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias

El año 1982 supone un punto de inflexión en la historia de las hermanas cofrades. Pese a que la hermandad se fundó para hombres y mujeres por igual, no es hasta septiembre de ese año cuando salen por vez primera en procesión. Gracias al entonces párroco, Carlos Torres Quirantes, el cuerpo de hermanas cofrades pasa a tener mayor entidad y realizan esa primera salida procesional vestidas de mantilla para celebrar este gran acontecimiento. En 1982 ingresan 106 hermanas de pleno derecho.

Otro dato muy significativo es que hasta 2001 las mujeres no tienen representación en la Junta de Gobierno ni existe la composición de la junta directiva de hermanas cofrades, integrada por diez mujeres. Esta reestructuración se debe al hermano mayor Manolo Serrano, quien decide unificar los tres cuerpos: de horquilleros, palieros y hermanas cofrades. Lo que existía anteriormente era la figura de la presidenta hasta que el párroco, Carlos Torres, les pide que formen una junta que preside por vez primera Mercedes Megías. Con Manolo Serrano pasa a convertirse en decana y en uno de los miembros de la Junta de Gobierno. Le han seguido Teresa Garrido, María Cuadros, Mari Carmen González, Carmen Muñoz y Antonia Sánchez, actual decana del hermano mayor Antonio González.

Carmen Muñoz ha sido testigo de la constitución de la primera junta directiva y de la «mayor representatividad de las hermanas porque anteriormente apenas tenían cometidos». Se siente orgullosa de todo lo que ha logrado para las hermanas cofrades durante los doce años que ha sido decana. Primero, con Francisco Salazar, y luego con su hijo Miguel Luis-López Guadalupe. «He conseguido que la mujer figure mucho más y se le de mayores responsabilidades». Entre otras, que las mujeres custodien al Cristo de la fe en el Vía Crucis, que acompañen al estandarte en la procesión del santísimo sacramento de los segundos viernes de mes y la lectura y el rezo de la novena a la Virgen. Junto a ello, ha conseguido que las mujeres y los palieros sean también destinatarios del homenaje que se tributa a los hermanos más veteranos en la cena anual de la hermandad. Un privilegio reservado anteriormente solo a los horquilleros. Dentro sus aportaciones también destaca «una mayor rigurosidad en el orden y vestimenta de las hermanas cofrades en la procesión». Otra mujer importante es Mª Carmen González. Ha sido la que ha llegado más lejos dentro de la cúpula de la hermandad. En concreto, como secretaria general durante ocho años, junto al hermano mayor Francisco Salazar. En la actualidad, además de ser oficial, forma parte del cuerpo de camareras de la Virgen. Mari Carmen recuerda que más de uno puso el grito en el cielo cuando entró de secretaría por el choque que aquello suponía dentro de una hermandad mayoritariamente masculina. Pese a todo, fue «una etapa muy bonita en mi vida, pero muy intensa en cuanto a trabajo. He sido muy feliz en los cargos que he tenido y la gente me ha querido y respetado muchísimo. Puse todo mi cariño y mi fuerza al servicio de la Hermandad y la Virgen. A Ella le decía siempre que me ponía en sus manos». En su opinión se ha logrado dar el paso en «una hermandad en la que la mujer no existía».

En la actualidad, la máxima responsable de las hermanas cofrades es la decana Antonia Sánchez Cárdenas. Asegura que el papel de la mujer está cambiando pero el avance se está dando «poquito a poco». Siente «alegría, satisfacción y agradecimiento» por haber llegado al cargo. «Siempre le doy las gracias a la Virgen» y confía «en que la mujer llegará más lejos algún día».

Dentro de la Junta de Gobierno también han ocupado puestos: María del Carmen Tovar, como vicesecretaria en el mandato de Miguel Luis López-Guadalupe; y en la actualidad, Carolina Oviedo y María del Carmen Peregrina, como vicesecretaria y vicetesorera, respectivamente. No hay que olvidar tampoco otro grupo importante dentro de la hermandad integrado por siete mujeres. Son las camareras de la Virgen, encargadas de vestir la sagrada imagen y custodiar su ajuar. Ya en 1638 hay constancia del nombre de una de ellas, María Pozo. María del Carmen Rodríguez Membribes es, en la actualidad, la camarera de mayor antigüedad con 22 años de servicio. En lo referente a su cuerpo, la mujer ha «ganado una mayor visibilidad, pero se ha perdido ese halo de misterio y secretismo que tenían las camareras y la labor que realizaban». En buena parte, por su mayor presencia en los medios de comunicación y la difusión de las novedades de la indumentaria de la Patrona.