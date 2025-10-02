Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Accidente del microbús en la GR-30. IDEAL

Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada

La colisión se ha producido antes de la salida de La Chana, en dirección Jaén

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:29

Comenta

Un accidente entre unn coche ha dejado una persona herida en la ircunvalación de Granada durante la tarde de este viernes. El choque se ha producido antes de la salida de la Chana, en dirección Jaén, en el kilómetro 10 de la GR-30.

MÁS INFORMACIÓN

Según fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía, el microbús implicado trasnportaba personas de una asociación de personas con necesidades educativas especiales. La persona herida sería uno de los pasajeros de este vehículo.

Debido a la colisión, se han generado retenciones kilométricas que han llegado hasta la altura de Armilla. Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia, así como Guardia Civil de Tráfico, que ha tenido que cortar dos de los tres carriles de la vía.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  2. 2

    El parking de Granada que tiene una salida con restricciones de la ZBE y otra libre
  3. 3 La primera jornada de la zona de bajas emisiones transcurre sin incidentes ni retenciones importantes
  4. 4 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  5. 5 «Campeón del premio de velocidad» en Granada: 600 euros de multa y cuatro puntos menos
  6. 6 Cambio histórico en la Semana Santa de Granada: el Cristo de la Misericordia original saldrá cada Jueves Santo
  7. 7

    El informe de Cervantes descarta el vial por seguridad y aclara el protocolo de retirada del amianto
  8. 8 Así será la intervención integral que transformará el corazón del Realejo
  9. 9 Los Javis transforman Granada para rodar una escena histórica
  10. 10 Rescata una colmena con unas 100.000 abejas en un edificio de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada

Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada