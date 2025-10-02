Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada La colisión se ha producido antes de la salida de La Chana, en dirección Jaén

Pepe Moreno Granada Jueves, 2 de octubre 2025, 16:29 | Actualizado 16:36h.

Un accidente entre unn coche ha dejado una persona herida en la ircunvalación de Granada durante la tarde de este viernes. El choque se ha producido antes de la salida de la Chana, en dirección Jaén, en el kilómetro 10 de la GR-30.

Según fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía, el microbús implicado trasnportaba personas de una asociación de personas con necesidades educativas especiales. La persona herida sería uno de los pasajeros de este vehículo.

Debido a la colisión, se han generado retenciones kilométricas que han llegado hasta la altura de Armilla. Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia, así como Guardia Civil de Tráfico, que ha tenido que cortar dos de los tres carriles de la vía.