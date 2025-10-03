Herido grave un menor tras ser atropellado en calle Recogidas El suceso ha tenido lugar en el cruce con Martínez Campos, hasta donde se ha desplazado Policía Local de Granada y 061 para atender al joven de 16 años

Un joven de 16 años ha sido atropellado este viernes en la calle Recogidas. El suceso ha ocurrido en el cruce con Martínez Campos, sobre las 15.00 horas, cuando un menor de edad ha sido arrollado por un coche. Un accidente por el que el chico se encontraría con pronóstrico grave tras el impacto.

Los primeros avisos al servicio de emergencias 112 Andalucía hablaban de un accidente entre un coche y una moto, pero finalmente sería un atropello por el que la Policía Local investiga las causas.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del 061 para atender al menor sobre la calzada.