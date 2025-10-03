Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Herido grave el acompañante de un motorista al salir despedido tras chocar con un coche en Maracena. Policía Local Maracena

Herido grave el acompañante de un motorista al salir despedido tras chocar con un coche en Maracena

El motorista, también herido, tenía el permiso caducado y carecía de seguro | El turismo, por su parte, no había pasado la ITV

C. L.

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:56

Un persona resultó gravemente herida este jueves por la noche en Maracena tras salir despedida de una motocicleta en la que iba de acompañante después de colisionar contra un vehículo, según ha informado la Policía Local en redes sociales.

El accidente tuvo lugar en la avenida Doctor López Cantarero, a la altura de una gasolinera Repsol. La moto colisionó por alcance con un turismo, según las autoridades, a causa de un despiste de esta. Los ocupantes salieron despedidos y el que iba en la parte trasera presenta heridas graves en la cabeza; no llevaba casco.

Además, la motocicleta carece de seguro obligatorio y el conductor tiene el permiso de conducir A caducado. Por otra parte, el coche presenta la ITV caducada.

La Policía ha hecho un llamamiento a la población en cuanto a la importancia de llevar los elementos de seguridad obligatorios como el casco o el cinturón para evitar consecuencias más graves en caso de accidente. Y ha recordado que los vehículos deben circular con toda la documentación en regla.

Por el momento, lo que más preocupa a las autoridades es el estado de los ocupantes del ciclomotor, sobre todo la persona que iba en la parte trasera, que es la que se encuentra grave.

