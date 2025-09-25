Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Parque Norte de Bomberos de Granada. IDEAL

Herida una mujer de 84 años al arder la cocina de su piso en Doctor Olóriz

Bomberos del Parque Norte de Granada se han desplazado hasta el lugar, donde los servicios sanitarios han atendido a la afectada

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:03

La cocina de un piso ubicado en el número 8 de la calle Doctor Olóriz, junto a la Plaza de Toros de Granada, ha ardido en llamas este jueves a mediodía provocando que una mujer de 84 años haya resultado herida. El servicio de Emergencias de Andalucía ha recibido el aviso a las 13.40 horas y ha activado el protocolo de actuación.

Sobre las dos menos cuarto, aproximadamente, tres camiones abandonaban el Parque Norte de Bomberos de Granada para desplazarse hasta el lugar del suceso. Según ha confirmado el 112 a este periódico, también se ha movilizado a efectivos de la Policía Local de Granada y de Policía Nacional.

Servicios sanitarios del 061 han atendido a la mujer, que se encontraba en la vivienda afectada cuando la cocina se ha incendiado. Ha recibido asistencia médica en el lugar y su traslado al hospital no ha sido necesario. Con respecto a las causas que podrían haber originado el fuego, no hay nada confirmado por el momento.

