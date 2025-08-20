Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de la alcaldesa, Toñi Antequera. J. Martín

Gualchos muestra su pesar por la muerte del trabajador que prestó servicio en el invernadero de un concejal

Toñi Antequera confía en que la justicia aclare lo sucedido y destaca la «valía» del edil

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:43

La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Toñi Antequera, muestra su profundo pesar por la muerte de un trabajador que prestaba servicio en el invernadero ... de un concejal de la localidad, que ha presentado su dimisión. La Guardia Civil investiga si la víctima, un joven ruso de 32 años, trabajaba de forma y regular. La primera edil asegura que confía en que la justicia actúe con rigor para esclarecer lo sucedido y reitero mi compromiso firme con la dignidad laboral, la legalidad y la convivencia en nuestro municipio.

