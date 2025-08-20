Gualchos muestra su pesar por la muerte del trabajador que prestó servicio en el invernadero de un concejal

La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Toñi Antequera, muestra su profundo pesar por la muerte de un trabajador que prestaba servicio en el invernadero ... de un concejal de la localidad, que ha presentado su dimisión. La Guardia Civil investiga si la víctima, un joven ruso de 32 años, trabajaba de forma y regular. La primera edil asegura que confía en que la justicia actúe con rigor para esclarecer lo sucedido y reitero mi compromiso firme con la dignidad laboral, la legalidad y la convivencia en nuestro municipio.

«Como muchos habréis visto en diferentes medios, ha presentado su denuncia nuestro concejal de Agricultura. Ante todo, como alcaldesa, quiero mostrar mi profundo pesar por el fallecimiento del trabajador y traslado mis condolencias a su familia. Confío en que la justicia actúe con rigor para esclarecer lo sucedido y reitero mi compromiso firme con la dignidad laboral, la legalidad y la convivencia en nuestro municipio», ha manifestado a través de redes sociales.

En relación al edil, también la ha mostrado su apoyo. «Por último mi apoyo personal para él y su familia, los que lo conocemos sabemos de su valía y la responsabilidad, estoy segura de que el tiempo lo ratificará», ha concluido en relación al concejal, cuya dimisión se hará efectiva en el próximo pleno.