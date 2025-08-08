Herido un bombero al caer desde tres metros de altura cuando intentaba apagar un fuego en Guadix

Era aproximadamente la una de la madrugada de este pasado jueves cuando los servicios de emergencias fueron alertados por un aparatoso incendio de matorral en ... Guadix. El fuego, aparentemente provocado, se dio en la reconocida zona de viviendas cuevas del municipio.

Los bomberos de Guadix acudieron al lugar de los hechos rápidamente. Uno de ellos, se subió al techo de una de las casas para poder efectuar mejor su trabajo. Sin embargo, el techo de la vivienda cedió, provocando que cayera desde una altura de tres metros al interior de la cueva. Sus compañeros actuaron «arriesgando sus vidas para rescatar al herido», tal y como informan fuentes del propio cuerpo.

En poco tiempo, el bombero magullado fue trasladado al Hospital de Guadix, donde, debido a su estado, decidieron derivarlo al Hospital de Neurotraumatología de la capital. Sufrió lesiones y contusiones en todo el cuerpo, aunque las zonas que se ha visto más afectada son las costillas. Poco tiempo después le dieron el alta, a la espera de una pronta recuperación antes de poder volver a su puesto de trabajo.

Ya son varios los incendios provocados en esta zona de Guadix a lo largo de este verano. A pesar de ello, todos fueron apagados con éxito sin ningún tipo de heridos.